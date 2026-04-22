"Моя вторая мама": Виталий Козловский впервые показал сестру и поразил признанием

Певец рассказал о близком человеке.

Виталий Козловский показал сестру / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Виталий Козловский

Как выглядит сестра Виталия Козловского

Что певец рассказал о близком человеке

Известный певец Виталий Козловский неожиданно поделился с поклонниками личным. Артист опубликовал в Instagram видео со своей сестрой, которая воспитывала его как вторая мама.

Исполнитель написал трогательные слова о родственнице, вспомнив их беззаботное детство. Оказалось, что Елена и Виталий встретились после долгой разлуки на концерте.

Сестра Виталия Козловского на концерте / скрин из видео

"Вчера обнял ее, и мне стало так тепло-тепло. Очень соскучился. Это Елена. Моя сестра, моя вторая мама. Это она закрывала меня в комнате в детстве и не выпускала, пока не доем суп", — поделился Виталий.

Знаменитость вспомнил, что именно перед сестрой он давал свои первые детские концерты. Доверительные отношения между ними сохранились — именно к Елене он обращался за советом в тяжелые моменты жизни.

Виталий Козловский пригласил сестру на концерт / скрин из видео

"Это с ней были первые мои концерты перед телевизором с дезодорантами в руках вместо микрофонов. К ней я шел делиться самым сокровенным и просить советов. Счастлив, что мы встретились! Люблю сильно", — признался Козловский.

Инфографика, Козловский / Инфографика: Главред

О персоне: Виталий Козловский Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009). Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".

В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.

