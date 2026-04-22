"Моя вторая мама": Виталий Козловский впервые показал сестру и поразил признанием

Кристина Трохимчук
22 апреля 2026, 17:00
Певец рассказал о близком человеке.
Виталий Козловский
Виталий Козловский показал сестру / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Виталий Козловский

  Как выглядит сестра Виталия Козловского
  Что певец рассказал о близком человеке

Известный певец Виталий Козловский неожиданно поделился с поклонниками личным. Артист опубликовал в Instagram видео со своей сестрой, которая воспитывала его как вторая мама.

Исполнитель написал трогательные слова о родственнице, вспомнив их беззаботное детство. Оказалось, что Елена и Виталий встретились после долгой разлуки на концерте.

Сестра Виталия Козловского на концерте
Сестра Виталия Козловского на концерте / скрин из видео

"Вчера обнял ее, и мне стало так тепло-тепло. Очень соскучился. Это Елена. Моя сестра, моя вторая мама. Это она закрывала меня в комнате в детстве и не выпускала, пока не доем суп", — поделился Виталий.

Знаменитость вспомнил, что именно перед сестрой он давал свои первые детские концерты. Доверительные отношения между ними сохранились — именно к Елене он обращался за советом в тяжелые моменты жизни.

Виталий Козловский пригласил сестру на концерт
Виталий Козловский пригласил сестру на концерт / скрин из видео

"Это с ней были первые мои концерты перед телевизором с дезодорантами в руках вместо микрофонов. К ней я шел делиться самым сокровенным и просить советов. Счастлив, что мы встретились! Люблю сильно", — признался Козловский.

Инфографика, Козловский
Инфографика, Козловский / Инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что Христина Соловий приоткрыла завесу тайны над своей личной жизнью, рассказав о новом возлюбленном. В своем интервью артистка призналась, что очень хочет официально представить избранника поклонникам, однако назвала причину, почему это пока не сделает.

Также бывшая супруга Дмитрия Ступки поделилась подробностями их расставания. Полина Логунова отметила, что сознательно избегала публичного обсуждения деталей их частной жизни потому что переживала за безопасность их общей дочери.

О персоне: Виталий Козловский

Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009).

Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".
В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

В Киеве раздались мощные взрывы: РФ атакует столицу Украины дронами, что известно

Лечение на дому и новые правила госпитализации: почему больницы не будут брать пациентов

США все же воспользовались помощью Украины: где развернули украинскую систему против дронов

Это женское имя было настоящим хитом в 80-х, а теперь стало большой редкостью

Карта Deep State онлайн за 22 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп Таро на май 2026: Весам - расходы, Скорпионам - выбор, Стрельцам - успех

Эра ламината уходит в прошлое: на рынке пола появился новый фаворит

На урожай фасоли можно не надеяться: какие культуры категорически нельзя сажать рядом

"Развод на деньги": Киркоров и Асти кинули российских оккупантов

Лечение на дому и новые правила госпитализации: почему больницы не будут брать пациентовВидео

3 минуты и царапин не останется: секрет восстановления паркета за копейкиВидео

У Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны БеларусиУ Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны Беларуси
Ровенщину накроет опасная погода: о чем предупреждают синоптики

Четыре даты рождения с самой сильной волей: на них можно положиться

Гривня резко подорожала: новый курс валют на 23 апреля

Сосиски будут оставаться свежими в разы дольше: трюк, который знают единицы

Шквальный ветер и заморозки налетят на Львовщину: когда прогнозируют непогоду

Шквальный ветер и дождь обрушатся на Житомирщину: когда ждать удара непогоды

По следам Ноева ковчега: ученые наткнулись на нечто необъяснимое

Эти вещи не выйдут из моды: 5 стильных находок, неподвластных времениВидео

Дожди и штормовой ветер: когда в Украину придет потепление

Урожай клубники будет большим и сочным: что нужно сделать до конца апреляВидео

Жёлтые пятна исчезнут на глазах: как отмыть матрас и подушки без химии

Говорить "купить в рассрочку" - это грубая ошибка: как сказать правильно

Семья решила усыпить здоровую собаку: причина возмутила людейВидео

Какие украинские имена имеют русские корни: их можно услышать каждый день

"Загнали в угол, как крысу": генерал СБУ раскрыл двойную игру Лукашенко

Самые сочные котлеты без лишнего масла: рецепт, от которого все будут в восторге

"Хочу всем его показать": Соловий рассекретила нового возлюбленного

Послы ЕС одобрили €90 млрд для Украины и 20-й пакет санкций для РФ

Не с женой: Игорь Николаев попался на камеру с блондинкой

Россия создает риск серьезной аварии на ЧАЭС: что грозит Украине

Может ли водитель повернуть налево: тест по ПДД сбивает с толку за секундыВидео

Мальчик нашел золото на дне озера, но дальше началось странное

Закрыл собой ребенка от пуль: что известно об убитом террористом дворнике в Киеве

Гороскоп Таро на завтра 23 апреля: Ракам - баланс, Весам - отбросить сомнения

"Слава семьи Ступок падет": экс-жена Дмитрия сделала громкое заявление

Называл себя "генералом армии РФ": раскрыты новые подробности о киевском стрелке

Путин может принять важное решение после выборов в США - военный

Почему в стиральной машине есть окно, а в посудомоечной — нет

Почему с улиц городов исчезли воробьи: настоящая причина, которую игнорируютВидео

Киркоров снова перекроил себе лицо: как оно теперь выглядит

Пункты управления и живая сила: Силы обороны нанесли мощный удар по РФ

"Это уже не 2022 год": генерал СБУ оценил риски наступления со стороны Беларуси

Китайский гороскоп на завтра, 23 апреля: Петухам - находчивость, Драконам - азарт

История "суперпапы": мужчина влез в долги ради 276 усыновленных детей

Паника на рынках: миру грозит продовольственный кризис из-за войны в Иране - FT

Сергей Ребров уходит из сборной Украины - кто может стать новым тренером

Нефтепровод "Дружба" возобновил работу: начата перекачка нефти - подробности

Гороскоп на завтра, 23 апреля: Скорпионам - раздражение, Водолеям - перемены

"Кто ты, мальчик": Бедняков раскрыл, что вытворила Марченко

Россия запустила дроны с 7 направлений: Украина подвергается массированной атаке

Ступка-младший в монохроме показал свою возлюбленную

Герасимов "рисует победы" на фронте: ISW раскрыл реальные "достижения" россиян

"Ушли один за другим": от тяжелой болезни скончалась жена Сивохо

Под прицелом был порт: РФ запустила две волны БпЛА по ОдессеФото

