3 минуты и царапин не останется: секрет восстановления паркета за копейки

Паркетный пол быстро вернёт себе прежний блеск, если знать один секрет.

https://glavred.info/lifehack/3-minuty-i-carapin-ne-ostanetsya-sekret-vosstanovleniya-parketa-za-kopeyki-10758758.html Ссылка скопирована

Как восстановить поцарапанный паркет

Вы узнаете:

Почему появляются царапины на паркете

Как быстро и легко их можно убрать

Царапины на паркете появляются незаметно и быстро, что сильно портит общий вид дома. Однако спешить с дорогостоящим ремонтом не стоит. Существует простое, но эффективное решение, которое устранит сразу все недостатки на полу.

Главред решил разобраться, как быстро убрать царапины на паркете.

видео дня

Почему появляются царапины на паркете

Древесина – это натуральный материал, поэтому со временем он изнашивается. Кроме того, ежедневное ношение обуви на высоких каблуках или перемещение мебели оставляют мелкие царапины на поверхности, пишет Nők Lapja.

Из-за таких повреждений слой лака становится неравномерным. В результате свет не отражается равномерно, поэтому деревянный пол выглядит тусклым и изношенным.

Чем можно убрать царапины на паркете

Убрать все мелкие царапины на паркете может обычный смягчитель для белья. Это средство содержит вещества, которые сглаживают поверхность. Когда оно попадает на паркет, образует микроскопический слой, который заполняет мелкие царапины. Таким образом, дефекты не только станут менее заметными, но и пол вернет себе красивый блеск.

Все, что нужно сделать, — это налить два колпачка кондиционера для ткани в ведро с теплой водой, тщательно перемешать и, используя салфетку из микрофибры, протереть все поврежденные участки.

Однако важно не использовать слишком много кондиционера для ткани, так как может остаться липкий слой.

Средство для мытья пола / Инфографика: Главред

Как убрать глубокие царапины с паркета

Если царапины на паркете очень глубокие, то решить эту проблему может обычный грецкий орех. Все потому, что ядра орехов содержат натуральные масла, которые легко впитываются в древесину. Они заполняют повреждения и выравнивают цвет паркета.

Достаточно лишь потереть царапину орехом круговыми движениями, а через несколько минут вытереть все сухой тряпкой.

Как восстановить поцарапанный паркет дома – видео:

Об источнике: Nők Lapja Nők Lapja — это старейший и самый влиятельный женский еженедельник Венгрии, основанный в 1949 году, который за десятилетия стал настоящим национальным брендом с многомиллионной аудиторией. Его цифровая платформа noklapja.hu предлагает сбалансированный контент, охватывающий психологию, воспитание детей, моду, здоровье и глубокие интервью с деятелями культуры, избегая при этом формата таблоидов. Издание принадлежит крупному медиахолдингу Central Médiacsoport и пользуется высоким доверием благодаря консервативному подходу к качеству материалов, сочетанию традиционных семейных ценностей с современными трендами и популярным приложениям о кулинарии и садоводстве.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред