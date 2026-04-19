Ужас Чернобыля: спустя 40 лет после катастрофы страдают животные

Спустя 40 лет после катастрофы в Европе продолжают находить зараженных диких кабанов, чье мясо уничтожают из-за опасного уровня радиации.

В организме диких кабанов находят опасные уровни радиоактивного цезия-137

Спустя десятилетия после аварии на Чернобыльской АЭС последствия катастрофы продолжают проявляться там, где их уже почти не ждали. В Европе до сих пор фиксируют заражение диких животных, а в некоторых регионах ситуация остается тревожной.

Речь идет прежде всего о диких кабанах, в организме которых обнаруживают опасные уровни радиоактивного цезия-137. Это вещество считается одним из самых устойчивых загрязнителей, сохранившихся после катастрофы 1986 года. Об этом пишет Daily Star.

Радиоактивное мясо под запретом

В Германии мясо животных строго запрещено к продаже, если уровень радиации превышает допустимые нормы, а это 600 беккерелей на килограмм. В этом случае туши подлежат уничтожению, чтобы не попасть в пищевую цепь.

Наиболее сложная ситуация наблюдается в южных и центральных регионах страны. Особенно часто зараженные кабаны встречаются в Баварии, а также в Баден-Вюртемберге, Саксонии, Тюрингии и Рейнланд-Пфальце.

Тысячи животных уничтожаются ежегодно

По официальным данным, в 2025 году в Германии уничтожили 2927 диких кабанов, не прошедших радиационный контроль. Годом ранее показатель был выше - 3099 случаев, а в 2022 году число достигало 7539.

Издание отмечает, что Бавария остается главным очагом проблемы, именно там фиксируется подавляющее большинство заражений.

Также для поддержки охотников предусмотрены компенсации: более 200 евро (около 10 тысяч гривен) за взрослого кабана и около 100 евро (чуть более 5 тысяч гривен) за поросенка, если мясо признано опасным.

Почему страдают именно кабаны

Ученые объясняют это особенностями питания животных. Дикие кабаны активно роются в почве и питаются грибами и корнями, где накапливаются радиоактивные вещества, осевшие после аварии.

В отличие от них, другие виды животных значительно реже показывают превышение допустимых уровней радиации. Например, случаи заражения косуль фиксируются лишь эпизодически.

Радиация не исчезла полностью

Сегодня прямой угрозы для населения нет, однако следы катастрофы продолжают фиксироваться в окружающей среде. Цезий-137 по-прежнему обнаруживают в почвах, торфяниках и донных отложениях водоемов.

Эти остаточные загрязнения считаются безопасными, но служат напоминанием о том, насколько долгими могут быть последствия всего одной технологической ошибки.

Об источнике: The Daily Star The Daily Star (дословно – "Ежедневная звезда") – ежедневная газета-таблоид, издаваемая с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года.

