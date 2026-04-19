Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Ужас Чернобыля: спустя 40 лет после катастрофы страдают животные

Константин Пономарев
19 апреля 2026, 16:38
Спустя 40 лет после катастрофы в Европе продолжают находить зараженных диких кабанов, чье мясо уничтожают из-за опасного уровня радиации.
В организме диких кабанов находят опасные уровни радиоактивного цезия-137
Вы узнаете:

  • Почему спустя 40 лет животные остаются зараженными
  • Как радиация влияет на мясо, которое нельзя есть
  • Где в Европе до сих пор находят опасные уровни загрязнения

Спустя десятилетия после аварии на Чернобыльской АЭС последствия катастрофы продолжают проявляться там, где их уже почти не ждали. В Европе до сих пор фиксируют заражение диких животных, а в некоторых регионах ситуация остается тревожной.

Речь идет прежде всего о диких кабанах, в организме которых обнаруживают опасные уровни радиоактивного цезия-137. Это вещество считается одним из самых устойчивых загрязнителей, сохранившихся после катастрофы 1986 года. Об этом пишет Daily Star.

Радиоактивное мясо под запретом

В Германии мясо животных строго запрещено к продаже, если уровень радиации превышает допустимые нормы, а это 600 беккерелей на килограмм. В этом случае туши подлежат уничтожению, чтобы не попасть в пищевую цепь.

Наиболее сложная ситуация наблюдается в южных и центральных регионах страны. Особенно часто зараженные кабаны встречаются в Баварии, а также в Баден-Вюртемберге, Саксонии, Тюрингии и Рейнланд-Пфальце.

Тысячи животных уничтожаются ежегодно

По официальным данным, в 2025 году в Германии уничтожили 2927 диких кабанов, не прошедших радиационный контроль. Годом ранее показатель был выше - 3099 случаев, а в 2022 году число достигало 7539.

Издание отмечает, что Бавария остается главным очагом проблемы, именно там фиксируется подавляющее большинство заражений.

В 2025 году в Германии уничтожили 2927 диких кабанов / Фото: SWNS

Также для поддержки охотников предусмотрены компенсации: более 200 евро (около 10 тысяч гривен) за взрослого кабана и около 100 евро (чуть более 5 тысяч гривен) за поросенка, если мясо признано опасным.

Почему страдают именно кабаны

Ученые объясняют это особенностями питания животных. Дикие кабаны активно роются в почве и питаются грибами и корнями, где накапливаются радиоактивные вещества, осевшие после аварии.

В отличие от них, другие виды животных значительно реже показывают превышение допустимых уровней радиации. Например, случаи заражения косуль фиксируются лишь эпизодически.

Радиация не исчезла полностью

Сегодня прямой угрозы для населения нет, однако следы катастрофы продолжают фиксироваться в окружающей среде. Цезий-137 по-прежнему обнаруживают в почвах, торфяниках и донных отложениях водоемов.

Эти остаточные загрязнения считаются безопасными, но служат напоминанием о том, насколько долгими могут быть последствия всего одной технологической ошибки.

Вам может быть интересно:

Об источнике: The Daily Star

The Daily Star (дословно – "Ежедневная звезда") – ежедневная газета-таблоид, издаваемая с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее воскресное издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. C марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Чернобыль животные радиация Чернобыльская АЭС интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ТернополяНовости ЗапорожьяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЛьвоваНовости ЧеркассыНовости ДнепраНовости Ровно
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять