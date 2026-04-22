Жёлтые пятна исчезнут на глазах: как отмыть матрас и подушки без химии

Простое средство избавит матрас и подушки от неприятных желтых пятен.

Лучшее средство от желтых пятен

Часто на матрасе и подушках появляются желтые пятна, которые отмыть даже профессиональными средствами не так легко. Но выяснилось, что есть домашнее средство, которое быстро справляется с этой проблемой.

Главред узнал, что о нем на своей странице в TikTok рассказала украинская блогерша София Сизова.

Как избавиться от желтых пятен

Для того, чтобы очистить матрас и подушки, нужно смешать 1 литр воды, 1 чайную ложку мыла, 2 столовые ложки спирта (70%) и 2 столовые ложки перекиси водорода.

В полученном растворе замачиваем полотенце и выкладываем на место, где есть желтые пятна. Гладим полотенце, и через считанные минуты пятна начнут исчезать буквально на глазах.

О персонаже: София Сизова София Сизова — украинская блогерша, которая активно делится советами и лайфхаками по организации быта, DIY-проектами и эстетическими решениями для дома. На ее Instagram подписались более 33 тысяч подписчиков, а в TikTok за блогершей следят более 9 тысяч пользователей.

