Жёлтые пятна исчезнут на глазах: как отмыть матрас и подушки без химии

Вы узнаете:
- Как приготовить средство против желтых пятен
- Как правильно выводить желтые пятна с матраса и подушек
Часто на матрасе и подушках появляются желтые пятна, которые отмыть даже профессиональными средствами не так легко. Но выяснилось, что есть домашнее средство, которое быстро справляется с этой проблемой.
Главред узнал, что о нем на своей странице в TikTok рассказала украинская блогерша София Сизова.
Как избавиться от желтых пятен
Для того, чтобы очистить матрас и подушки, нужно смешать 1 литр воды, 1 чайную ложку мыла, 2 столовые ложки спирта (70%) и 2 столовые ложки перекиси водорода.
В полученном растворе замачиваем полотенце и выкладываем на место, где есть желтые пятна. Гладим полотенце, и через считанные минуты пятна начнут исчезать буквально на глазах.
Смотрите видео, как избавиться от желтых пятен без химии:
@sizovasofiaa Как очистить желтые пятна на матрасе и подушках? 1 литр воды 1 ч.л. мыла 2 ст.л. спирта (70%) 2 ст.л. перекиси водорода #лайфхак#лайфхаки#уборка♬ оригинальная аудиозапись - Сизова София
О персонаже: София Сизова
София Сизова — украинская блогерша, которая активно делится советами и лайфхаками по организации быта, DIY-проектами и эстетическими решениями для дома. На ее Instagram подписались более 33 тысяч подписчиков, а в TikTok за блогершей следят более 9 тысяч пользователей.
