Сосиски будут оставаться свежими в разы дольше: трюк, который знают единицы

Инна Ковенько
22 апреля 2026, 16:55
Чтобы сосиски дольше оставались свежими, стоит знать, как их правильно хранить.
Как хранить сосиски в холодильнике — сколько можно хранить сосиски / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как хранить сосиски в холодильнике, чтобы они дольше не портились
  • Сколько времени можно хранить сосиски без холодильника
  • Как понять, что сосиски испортились

Свежесть сосисок напрямую зависит от того, где и как их хранить после вскрытия упаковки. На первый взгляд кажется, что достаточно просто положить их в холодильник, но именно способ хранения определяет, останется ли продукт безопасным и вкусным.

Как правильно хранить сосиски в холодильнике

После вскрытия упаковки сосиски нужно сразу убрать в холодильник и хранить при температуре около 4 °C, пишет Better Homes & Gardens. Рекомендуем переложить продукт в герметичный контейнер или пакет с застежкой, чтобы минимизировать контакт с воздухом и посторонними запахами.

Сколько времени можно хранить сосиски

По словам специалистов, открытые сосиски следует съесть в течение недели. Даже если они полностью приготовлены, существует риск наличия листерии — бактерии, часто встречающейся в готовых мясных изделиях.

Сколько можно хранить без холодильника

При комнатной температуре мясные изделия остаются безопасными не более двух часов. В жару это время сокращается до одного часа, что существенно повышает риск быстрого порчи. Если вы планируете готовить их на гриле и нет доступа к холодильнику, стоит использовать емкость со льдом.

Как распознать испорченные сосиски

Рекомендуем руководствоваться простым правилом: если возникают сомнения — лучше выбросить. Основные признаки порчи:

  • изменение цвета на сероватый, зеленоватый или коричневый;
  • резкий или кислый запах вместо естественного мясного аромата;
  • скользкая или липкая поверхность.
Как правильно хранить продукты в холодильнике инфографика
Как правильно хранить продукты в холодильнике/ Инфографика: Главред

Об источнике: Better Homes and Gardens

Better Homes and Gardens — это известный американский медиапроект, основанный в 1922 году, специализирующийся на темах, связанных с домашним хозяйством, дизайном интерьера, садоводством, кулинарией и другими аспектами повседневной жизни. Проект включает журнал, веб-сайт, телепередачи и ряд сопутствующих продуктов. Его основной целью является предоставление советов и практических решений для улучшения домашнего пространства и создания комфортной жизни. "Better Homes and Gardens" также известен своими рекомендациями по садоводству, включая уход за растениями, обустройство сада и другие советы для тех, кто увлекается садоводством.

