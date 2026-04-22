Впервые за последние 10 месяцев: Зеленский рассказал о ситуации на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что прошедшая зима была очень сложной для украинских военных на фронте, однако сейчас ситуация улучшилась и является лучшей, чем за последние десять месяцев. Об этом он рассказал в интервью нидерландской программе Buitenhof.
Он отметил, что регулярно посещает передовую, чтобы напрямую общаться с военными и узнавать об их потребностях не только от командования, но и от самих солдат, офицеров, медиков и сержантов. По его словам, такое внимание помогает поддерживать их боевой дух, в частности во время вручения наград за проявленный героизм.
"Я очень благодарен нашим солдатам и хочу поддержать их всем, чем могу. Конечно, они ждут от меня в первую очередь военной поддержки. Конечно, я сам время от времени езжу на передовую, чтобы узнать, что происходит, какие у них потребности... Это важно, это поднимает им боевой дух", — сказал глава государства.
Также президент подчеркнул, что, несмотря на усталость, украинские военные остаются сильными, а их моральный дух в настоящее время оценивается как достаточно высокий.
