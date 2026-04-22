Можно ли сажать огород в Проводную неделю: священник дал чёткий ответ

Вы узнаете:
- Что такое Проводная неделя
- Можно ли в это время работать на огороде
После Пасхальных праздников наступает Проводная неделя. Это время является особенным для многих украинских семей. В то же время, некоторые дачники сомневаются, можно ли в эту неделю начинать работы на огороде, в частности, сажать картофель.
Главред решил разобраться, можно ли что-то делать на огороде в Проводную неделю.
Что делают в Проводную неделю
После светлого праздника Пасхи наступает особый период, когда христиане посещают кладбища, поминают умерших и, по древней традиции, "навещают" души близких, ушедших в вечность. В народе это время называют Проводной неделей, могилки, гробки или радоница (в зависимости от региона).
Почему говорят, что нельзя работать в огороде в Проводную неделю
В народных обычаях и поверьях нет строгого запрета на работу в Проводную неделю, однако некоторые люди соблюдают определенную осторожность и стараются не работать в огороде.
Считается, что в этот период души умерших навещают свои дома, поэтому людям стоит сосредоточиться на общении с родными, а не на хозяйстве.
Можно ли сажать картофель в Проводную неделю
Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк в своем видео рассказал, что сажать картофель в Проводную неделю можно, но слишком переживать по этому поводу и торопиться не стоит.
"Люди, не спешите сажать картофель в землю. Пока погодные условия неблагоприятные. А у кого тепло – можете сажать. Но не спешите", – подчеркнул он.
Что думает священник о работе в огороде в Проводную неделю – видео:
Читайте также:
- Можно ли нести искусственные цветы на кладбище: позиция священника
- Можно ли мыться и убираться в воскресенье – священник поставил точку в этом вопросе
- Выбрасывать запрещено: священник рассказал, что делать с освященной вербой
О личности: Алексей Филюк
Алексей Петрович Филюк — украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозёрка в Тернопольской области. Помимо духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих приемных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сбор средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред