Можно ли сажать огород в Проводную неделю: священник дал чёткий ответ

Проводная неделя — особый период, когда христиане посещают кладбища.

Народные поверья о Провольной неделе

После Пасхальных праздников наступает Проводная неделя. Это время является особенным для многих украинских семей. В то же время, некоторые дачники сомневаются, можно ли в эту неделю начинать работы на огороде, в частности, сажать картофель.

Что делают в Проводную неделю

После светлого праздника Пасхи наступает особый период, когда христиане посещают кладбища, поминают умерших и, по древней традиции, "навещают" души близких, ушедших в вечность. В народе это время называют Проводной неделей, могилки, гробки или радоница (в зависимости от региона).

Почему говорят, что нельзя работать в огороде в Проводную неделю

В народных обычаях и поверьях нет строгого запрета на работу в Проводную неделю, однако некоторые люди соблюдают определенную осторожность и стараются не работать в огороде.

Считается, что в этот период души умерших навещают свои дома, поэтому людям стоит сосредоточиться на общении с родными, а не на хозяйстве.

Можно ли сажать картофель в Проводную неделю

Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк в своем видео рассказал, что сажать картофель в Проводную неделю можно, но слишком переживать по этому поводу и торопиться не стоит.

"Люди, не спешите сажать картофель в землю. Пока погодные условия неблагоприятные. А у кого тепло – можете сажать. Но не спешите", – подчеркнул он.

О личности: Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк — украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозёрка в Тернопольской области. Помимо духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих приемных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сбор средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

