Выбрасывать запрещено: священник рассказал, что делать с освященной вербой

Вы узнаете:
- Почему освященную вербу нельзя выбрасывать
- Какие способы утилизации освященной вербы считаются приемлемыми
- Как можно использовать вербу
После Вербного воскресенья верующие традиционно приносят домой освященные веточки вербы, которыми украшают дом. Со временем возникает вопрос о том, что делать со старой освященной вербой. Разъяснения по этому поводу дал ректор Открытого православного университета, священник ПЦУ Георгий Коваленко в комментарии Фактам ICTV.
Какое значение имеет освященная верба
Вербное воскресенье в 2026 году пришлось на 5 апреля и знаменует Вход Господень в Иерусалим, с которого начинается Страстная неделя. По словам священника, освященная верба напоминает о встрече Христа в Иерусалиме и о пути веры, который должен пройти каждый человек.
Он также отмечает, что в украинской традиции пальмовые ветви, упомянутые в Евангелии, были заменены на местную вербу как культурный эквивалент.
Почему нельзя выбрасывать вербу
Согласно церковным канонам, к вещам, прошедшим обряд освящения, относятся бережно. Выбросить вербовые веточки в мусоропровод вместе с бытовым мусором — это проявление неуважения к святыне.
"Я бы не советовал просто выбрасывать ее в мусор, потому что это было бы недостойно святыни. Но и не стоит собирать так называемый священный мусор, когда мы не знаем, что делать с этими веточками или другими вещами. В случае с вербой это также может быть сожжение на природе, можно просто положить под дерево. Главное – избегать неуважения к освященной вещи", – подчеркнул Георгий Коваленко.
Как украсить дом освященной вербой
На портале Credo освященные веточки вербы рекомендуют использовать как элемент длительной декорации дома. Их можно:
- поставить за иконы или распятия;
- размещать в домашнем молитвенном уголке;
- хранить как напоминание о Вербном воскресенье и духовном смысле праздника.
Из гибких веточек или пальмовых листьев по традиции также можно делать простые декоративные изделия — крестики, розочки, сердечки или плетеные украшения. Такие вещи имеют не только эстетическое, но и символическое значение, ведь напоминают о событиях праздника и побуждают к молитве.
О личности: Георгий Коваленко
Георгий (по паспорту Юрий) Иванович Коваленко (род. 1 апреля 1968, Конотоп) — украинский православный священнослужитель, блогер, общественный деятель, ректор Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости, основатель и шеф-редактор интернет-портала "Православие в Украине", бывший глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП, бывший пресс-секретарь Предстоятеля УПЦ митрополита Владимира (Сабодана), бывший основатель и главный редактор официальных сайтов УПЦ МП. С 7 января 2019 года — священник ПЦУ, пишет Википедия.
