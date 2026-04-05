Вербное воскресенье: что можно и нельзя делать на праздник

https://glavred.info/holidays/verbnoe-voskresene-chto-mozhno-i-nelzya-delat-na-prazdnik-10754414.html Ссылка скопирована

Вербное воскресенье символизирует возрождение / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вербное воскресенье, которое в этом году приходится на 5 апреля, - один из очень важных праздников в христианской традиции. Оно символизирует вход Иисуса Христа в Иерусалим. Этот день имеет как праздничное, так и духовное значение, поэтому с ним связано немало народных запретов и обычаев. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Вербное воскресенье символизирует возрождение, жизнь и приближение Пасхи. Церковь говорит, что этот день лучше посвятить время молитве, отдыху и семье, а не физическому труду.

видео дня

В то же время, все запреты направлены на то, чтобы отложить будничные заботы и сосредоточиться на духовном, очистить мысли и подготовиться к Пасхе.

Что можно делать в Вербное воскресенье

Главным символом праздника согласно Библии были ветки пальмы - символ уважения и победы, которыми жители Иерусалима устилали путь Христу. Но в Украине пальмы не растут, поэтому наши предки выбрали вербу - одно из первых растений, которое расцветает после зимы.

В этот день принято святить в храме ветки козьей вербы с пушистыми "котиками". Освященные прутья приносят домой - считается, что они несут в дом здоровье, благополучие и Божье благословение. Есть и древний народный обычай: вербой легонько ударяют друг друга со словами "Не я б'ю - верба б'є! За тиждень Великдень!" - так желают близким здоровья на весь год.

В честь праздника Великий пост немного послабляется: мясо, яйца и молочные продукты по-прежнему под запретом, зато на столе может быть рыба и горячие блюда с растительным маслом.

Работать в Вербное воскресенье можно, но в меру. Небольшие бытовые дела вроде мытья посуды не возбраняются, но не должны отвлекать от молитвы и духовного смысла дня.

Что запрещено в Вербное воскресенье

Нельзя тяжело работать

Следует отложить все работы на земле: копать, сажать, сеять. Считается, что этот день следует посвятить отдыху и молитве, а не физическому труду.

Нельзя заниматься домашними делами

В народе считают, что любая работа по дому - как стирка, уборка, шитье - в такой большой праздник "отвращает благословение".

Нельзя ссориться, ругаться или желать кому-нибудь зла

Этот день должен быть полон спокойствия, доброты и примирения. Вербное воскресенье - начало особого духовного периода.

Нельзя отказывать в помощи

Считается, что в этот светлый праздник следует делать добрые дела - помогать ближним и быть щедрыми.

Отдельно существует обычай относительно освященной вербы - ее ни в коем случае нельзя выбрасывать или топтать. Освященные ветки хранят в доме как оберег, а старые веточки обычно сжигают.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред