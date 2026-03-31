Вербное воскресенье — чего нельзя делать, чтобы не навлечь на себя беду

Вербное воскресенье — важный христианский праздник перед Пасхой. Традиции, освящение вербы, народные обычаи и основные запреты этого дня.

Вербное воскресенье

Почему в Украине освящают именно вербу

Что нельзя делать в Вербное воскресенье

Вербное воскресенье — один из важнейших христианских праздников, который отмечается ровно за неделю до Пасхи. Этот день символизирует вход Иисуса Христа в Иерусалим и открывает Страстную неделю — время самого строгого поста перед Пасхой. В Украине у праздника есть свои особые обычаи, связанные с освящением первых весенних веток — Главред расскажет об этом более подробно.

Почему освящают именно вербу: ответ, который знают не все

В основе праздника лежит библейская история о том, как люди встречали Христа пальмовыми ветвями. В Украине традиционно используют вербу, поскольку это дерево первым распускается весной. Настоятель луцкого храма Василий Клочак объясняет:

Пальмовыми ветвями приветствовали, стелили одежду перед ним, а дети восклицали: "Осанна в вышних, благословен грядущий во имя Господне".

Для украинцев ивовые ветви стали символом пробуждения природы и возвращения к жизни.

Как освящают вербу: что происходит в церкви

Вербу освящают в храмах во время праздничных богослужений. Обычно это делают в субботу вечером или в воскресенье утром после литургии.

Священник читает соответствующую молитву, окропляет водой. После чего эту вербу с благоговением и почтением приносят домой и хранят ее в уголке за иконами.

"Не я бью — верба бьет": обычай, который часто понимают неправильно

Популярная традиция бить друг друга ветками вербы со словами "Не я бью — верба бьет" является народным обычаем, а не частью церковной службы.

Этот вопрос к церковной богослужебной жизни не имеет отношения. Это народные обычаи и традиции. В разных местностях эти заговоры бывают разные.

Что можно и нельзя делать: главные запреты этого дня

Главное требование к верующим в этот праздник — посвятить время молитве и духовной жизни.

Посещение церкви — рекомендуется присутствовать на службе, исповедоваться и причащаться.

— рекомендуется присутствовать на службе, исповедоваться и причащаться. Молитва за близких — в этот день принято ставить свечи за здоровье родных.

— в этот день принято ставить свечи за здоровье родных. Запреты на работу — поскольку это большой праздник, стоит отказаться от тяжелого физического труда и домашних дел в пользу посещения храма.

Человек должен в этот день присутствовать в храме на общем богослужении... принять участие в исповеди, причастии, зажечь свечу и помолиться за родных.

О персонаже: Василий Клочак Василий Клочак — протоиерей ПЦУ, проректор по научной работе Волынской православной богословской академии и настоятель Крестовоздвиженского храма в Луцке. Известный церковный деятель, ученый и историк, специализирующийся на литургике и активно занимающийся просветительской и молодежной работой на Волыни.

