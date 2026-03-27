Почему в Вербное воскресенье освящают вербу: секрет обычая, о котором знают не все

Что интересно, именно верба одной из первых пробуждается весной.

https://glavred.info/culture/pochemu-v-verbnoe-voskresene-osvyashchayut-verbu-sekret-obychaya-o-kotorom-znayut-ne-vse-10752398.html Ссылка скопирована

Почему украинцы освящают вербу

Вы узнаете:

Почему украинцы освящают вербу

Как появилась эта традиция

В Украине Вербное воскресенье традиционно отмечают за неделю до Пасхи. Главным символом этого дня являются пушистые веточки вербы. Однако мало кто задумывается, почему именно это дерево стало атрибутом праздника.

Главред решил разобраться, почему украинцы освящают вербу.

видео дня

Как появилась традиция освящать вербу

Автор канала "Характерник" в своем видео рассказал, почему в Вербное воскресенье в Украине освящают именно вербу.

По его словам, все началось с библейского события — входа Иисуса в Иерусалим.

"Когда Иисус Христос входил в город, люди приветствовали его пальмовыми ветвями в знак уважения. Но в Украине пальмы не растут, поэтому еще с древних времен люди начали использовать то, что первым оживает после зимы – вербу. Именно она одна из первых пробуждается весной", – говорится в видео.

Почему верба считается особенной

Мужчина добавил, что пушистые почки – котики – стали символом жизни и возрождения.

"Это не просто замена пальмы. В народной традиции верба считалась особенным деревом. Она связана с водой, жизнью и силой природы", — говорит автор видео.

Что раньше делали с вербой после освящения

Он также напомнил, что освященные веточки когда-то не просто хранили, а ими слегка били родных, говоря: "Не я бью, верба бьет, через неделю Пасха!".

Почему в Украине освящают вербу – видео:

Читайте также:

Об источнике: канал "Характерник" на YouTube Характерник — это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями. На данный канал уже подписалось более 11 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред