Отказ был смертным приговором: зачем люди на самом деле чокаются бокалами

Руслана Заклинская
27 марта 2026, 02:51
В Средневековье стук бокалами имел зловещее значение.
Почему люди чокаются бокалами

Вы узнаете:

  • Когда появился обычай чокаться бокалами
  • Какое практическое назначение имел этот жест в Средневековье
  • Почему отказ чокаться бокалами считался подозрительным

Традиция чокаться бокалами во время застолья кажется нам символом единства, радости и праздничного настроения. Однако в древности этот жест имел вовсе не романтическое, а строго практическое назначение.

Главред узнал, когда и почему на самом деле начали чокаться бокалами за столом.

Когда появился обычай чокаться бокалами

Корни этого обычая уходят во времена Средневековья — эпохи, когда отравление было одним из самых популярных и эффективных инструментов политической борьбы. Устранить соперника или нежелательного гостя с помощью подсыпанного в кубок зелья было обычным делом, рассказала блогерша Анна Усик в своем TikTok-канале.

Именно тогда возникла жесткая, но действенная проверка: люди начали с силой ударять своими кубками друг о друга. Поскольку посуда в те времена обычно была металлической (деревянной или роговой) и наполнялась до краев, при сильном ударе напитки перемешивались.

"Когда люди сильно ударяли кубками, жидкость перемещалась из одного бокала в другой. Это была гарантия: если ты подсыпал мне яд, мы выпьем его вместе", - рассказала Анна Усик.

Почему отказ был приговором

Этот жест был своеобразным "пактом о ненападении" за обеденным столом. Если хозяин или гость отказывался чокаться, это автоматически делало его подозрительным. Такое поведение воспринималось как прямое признание в преступном умысле, ведь человек просто боялся, что яд из чужого кубка попадет в его собственный.

Вас также может заинтересовать:

О персонаже: Анна Усик

Аня Усик — популярная блогерша. В TikTok у нее 18,9 тыс. подписчиков и 296,3 тыс. лайков под видео. Аня делится в своем блоге историческими фактами, культурными традициями и интересными видео из жизни.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

праздник культура
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ ударила по жилому району Харькова: есть попадание в многоэтажку, что известно

РФ ударила по жилому району Харькова: есть попадание в многоэтажку, что известно

01:33Война
Третья мировая война уже началась: Буданов сделал тревожное заявление по Украине

Третья мировая война уже началась: Буданов сделал тревожное заявление по Украине

23:03Война
Украина — Швеция: команда Реброва уступила шведам, подробности матча

Украина — Швеция: команда Реброва уступила шведам, подробности матча

21:50Спорт
Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра, 27 марта: Змеям - потери, Тиграм - претензии

Китайский гороскоп на завтра, 27 марта: Змеям - потери, Тиграм - претензии

Доллар взлетел, а евро стремительно полетел вниз: свежий курс валют на 27 марта

Доллар взлетел, а евро стремительно полетел вниз: свежий курс валют на 27 марта

Можно ли сажать огород до Благовещения: священник расставил точки над "і"

Можно ли сажать огород до Благовещения: священник расставил точки над "і"

Гороскоп на завтра, 27 марта: Ракам - радость, Весам - страх

Гороскоп на завтра, 27 марта: Ракам - радость, Весам - страх

В небе над Украиной зафиксировали российские дроны с парашютами — для чего они

В небе над Украиной зафиксировали российские дроны с парашютами — для чего они

Последние новости

04:30

Четыре знака зодиака скоро получат приятный денежный бонус: кому повезет

04:02

Почему кот внезапно вздрагивает от прикосновения — объяснение удивитВидео

03:30

Один знак зодиака ждет потрясающий апрель 2026: гороскоп на месяцВидео

02:51

Отказ был смертным приговором: зачем люди на самом деле чокаются бокаламиВидео

02:14

Почему успешные люди всегда включают бесшумный режим: объяснение ученых удивит

Россия может вторгнуться в страны Балтии в течение 2026 года, гарантий успеха нет — ГорбачРоссия может вторгнуться в страны Балтии в течение 2026 года, гарантий успеха нет — Горбач
01:33

РФ ударила по жилому району Харькова: есть попадание в многоэтажку, что известно

01:06

Как продолжить "жизнь" сыра в холодильнике: советы для разных сортов

26 марта, четверг
23:48

Как понять, что кот счастлив: 8 признаков, что вы для него самый близкий человек

23:03

Третья мировая война уже началась: Буданов сделал тревожное заявление по Украине

22:28

Кого ждёт денежный прорыв в апреле 2026: гороскоп на месяц от Анжелы Перл

21:52

Чеснок начнёт расти на глазах: эксперт раскрыл точную формулу весенней подкормкиВидео

21:50

Украина — Швеция: команда Реброва уступила шведам, подробности матча

21:41

В некоторых областях особенно заметно — почему растет цена пасхальной корзины

21:19

Стеклянные фляги в армии СССР - недорогая замена металлу или вынужденная необходимость

20:55

Пасхальная корзина 2026 года ударит по кошельку: назван самый дорогой продукт

20:54

В небе над Украиной зафиксировали российские дроны с парашютами — для чего они

20:33

Ранние посевы — что можно сеять в открытый грунт уже в марте

20:29

"Спецура" и танки-приманки: ВСУ разгромили оккупантов на важном направлении

20:12

Буданов объявил о крупном обмене пленными: когда он состоится

19:44

Почему гибнет рассада: что категорически нельзя делать

19:41

Месяц станет переломным: какой знак зодиака ждет судьбоносный апрель 2026

19:28

Ситуация обостряется: войска РФ продвинулись на двух ключевых участках фронта

19:25

Освободили от россиян: в ДШВ сообщили об успехе на ключевом участке фронта

19:18

Чак Норрис умирал дважды: что происходило с актером

19:10

Зачем Кремль ведет политическую борьбу за Будапешт и Минск: Денисенко раскрыл планмнение

19:00

Что приготовить на Пасху — идеальное меню для праздничного стола

18:57

"Выдерну его": Киркоров пожаловался на зависимого сына

18:54

Тепло с Балкан идет на Львовщину: когда потеплеет до +17

18:33

Массированный удар по Ленинградской области РФ — в Генштабе раскрыли последствия

18:27

Снаряды под вопросом: Трамп заговорил о перенаправлении боеприпасов для Украины

18:25

Можно ли нести искусственные цветы на кладбище: ответ священника

18:08

Можно ли сажать огород до Благовещения: священник расставил точки над "і"Видео

18:06

Стильные кожаные куртки на весну: 5 необычных моделей для всех типов фигурыВидео

17:36

Весна преподнесет сюрприз: погода в Тернопольской области скоро порадует теплом

17:35

Почему благотворители выбрасывают пожертвования граждан — сотрудница удивилаВидео

17:20

Дизайнеры назвали 6 вещей, которые нужно немедленно убрать из гостиной весной

17:13

"В розыске": известного артиста задержали ТЦК в Чернигове

17:12

Получится идеально обжаренный лук: щепотку чего следует добавить прямо на сковороду

17:07

Гороскоп на апрель 2026: один знак зодиака станет героем месяцаВидео

16:57

Желтизна и разводы исчезнут за считанные минуты: как вымыть окна до блескаВидео

16:33

На светофорах в Украине появился новый красный кружок: о чем он информируетВидео

16:32

Закончится ли война в ближайшее время: Зеленский сделал ряд заявлений

16:31

В Ровенскую область надвигается потепление: синоптики назвали дату смены погоды

16:04

"Это был маразм": предательница Марченко "решила учить" Игоря Кондратюка

15:55

Доллар взлетел, а евро стремительно полетел вниз: свежий курс валют на 27 марта

15:54

В РФ заявили о полном уничтожении российской армии на ключевом направлении — что известно

15:51

Житомирскую область охватит резкое потепление: когда ожидается +20 градусов

15:46

Как красиво покрасить яйца на Пасху 2026: алмазный и радужный эффектВидео

15:46

"В тяжелом состоянии": олень Борис выжил после аварии, как он выглядит сейчасВидео

15:30

Партия Гетманцева, Кима, Терехова и Вилкула обошла "Слугу народа" по результатам опроса СОЦИС

