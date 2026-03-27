Отказ был смертным приговором: зачем люди на самом деле чокаются бокалами

В Средневековье стук бокалами имел зловещее значение.

Традиция чокаться бокалами во время застолья кажется нам символом единства, радости и праздничного настроения. Однако в древности этот жест имел вовсе не романтическое, а строго практическое назначение.

Когда появился обычай чокаться бокалами

Корни этого обычая уходят во времена Средневековья — эпохи, когда отравление было одним из самых популярных и эффективных инструментов политической борьбы. Устранить соперника или нежелательного гостя с помощью подсыпанного в кубок зелья было обычным делом, рассказала блогерша Анна Усик в своем TikTok-канале.

Именно тогда возникла жесткая, но действенная проверка: люди начали с силой ударять своими кубками друг о друга. Поскольку посуда в те времена обычно была металлической (деревянной или роговой) и наполнялась до краев, при сильном ударе напитки перемешивались.

"Когда люди сильно ударяли кубками, жидкость перемещалась из одного бокала в другой. Это была гарантия: если ты подсыпал мне яд, мы выпьем его вместе", - рассказала Анна Усик.

Почему отказ был приговором

Этот жест был своеобразным "пактом о ненападении" за обеденным столом. Если хозяин или гость отказывался чокаться, это автоматически делало его подозрительным. Такое поведение воспринималось как прямое признание в преступном умысле, ведь человек просто боялся, что яд из чужого кубка попадет в его собственный.

О персонаже: Анна Усик Аня Усик — популярная блогерша. В TikTok у нее 18,9 тыс. подписчиков и 296,3 тыс. лайков под видео. Аня делится в своем блоге историческими фактами, культурными традициями и интересными видео из жизни.

