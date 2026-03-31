6 основных ошибок при выпечке пасхи: советы от Евгения Клопотенко

Чтобы паска получилась пышной и хорошо пропеклась, важно избегать типичных ошибок: правильно замешивать тесто, выбирать дрожжи и контролировать температуру духовки.

Как не испортить паску

О чем вы узнаете:

Какие ошибки допускают при выпечке паски

Как их можно избежать

Чтобы пасхальная выпечка получилась пышной и хорошо пропеклась, важно соблюдать температурный режим и правильно работать с тестом. Главред расскажет об основных ошибках, из-за которых паски чаще всего не получаются, и объяснит, как их можно исправить.

Температура молока: мелочь, которая портит всю паску

Для того, чтобы дрожжи заработали, молоко не должно быть ни холодным, ни слишком горячим. Оптимальным вариантом является молоко комнатной температуры или слегка теплое.

Добавляйте горячее молоко более 36° — и дрожжи начнут погибать. Если комнатная температура, то все будет в порядке, и они будут работать, — отмечает Евгений Клопотенко.

Замес теста: почему 10 минут — это мало

Многие вымешивают тесто не так долго, как нужно. Для того, чтобы структура выпечки была правильной, нужно уделять больше времени вымешиванию теста.

Тесто нужно вымешивать минут 20. Это не 10 минут, не 15, а 20 минут. Если вы будете вымешивать меньше, то есть большой риск, что паски не поднимутся.

Слишком много начинки: как не испортить тесто

Большое количество изюма, кураги или цукатов будет утяжелять тесто, и дрожжам будет трудно его поднять. Повар советует не добавлять много сухофруктов в тесто.

Чем больше ингредиентов мы добавляем, чем они тяжелее... то, в принципе, это дорога в один конец. Не нужно набивать все, что есть.

Неправильные дрожжи: главная ошибка новичков

Поскольку в тесте на паску много сахара, обычные дрожжи могут работать довольно медленно. Клопотенко рекомендует использовать специальные осмотолерантные дрожжи, которые лучше адаптированы к сладкой среде.

Расстойка: этап, который нельзя пропускать

Тесто должно обязательно постоять в тепле сначала после замеса, а затем еще раз — уже непосредственно в формах перед выпечкой. Это занимает около часа. Если пропустить этот этап, паска получится плотной.

Температура духовки: почему паска горит или остается сырой

Часто выпечка пригорает или остается сырой из-за того, что духовка показывает неверную температуру. Для проверки духовки лучше использовать отдельный термометр.

Вас может заинтересовать:

О личности: Евгений Клопотенко Клопотенко Евгений Викторович – украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Інші" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.

