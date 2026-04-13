Поливальный понедельник - кого обливают водой и как появился этот обычай

Руслана Заклинская
13 апреля 2026, 10:19
Второй день после Пасхи в Украине полон интересных традиций.
Как появился Поливальный понедельник в Украине

Вы узнаете:

  • Какое значение имел обряд обливания водой
  • Каким был Поливальный понедельник в древности
  • Как празднуют Поливальный понедельник сегодня

Второй день Пасхальных праздников в Украине имеет много названий: Обливальный, Волочильный, Уливанка или Пасхальный понедельник. Хотя сегодня этот праздник воспринимается преимущественно как веселая забава для молодежи, наши предки вкладывали в эти обряды глубокий сакральный смысл.

Главред узнал, откуда взялась эта традиция и как она изменилась за столетия.

Когда возник Поливальный понедельник

Традиция обливать друг друга водой на Пасху является архаичной — она возникла задолго до появления христианства на украинских землях. Этнолог, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института народоведения НАН Украины Леся Горошко-Погорецкая рассказала "УП. Жизнь", что летописные упоминания о людях, которые бросали друг друга в воду в день Воскресения, встречались еще сотни лет назад.

"Есть еще летописные упоминания о том, что в день Воскресения Христова люди собирались и бросали кого-то в воду. Этот обычай осуждали. Французский писатель и картограф Гийом Левассер де Боплан описывал обычай, распространенный на территории современной Киевщины: там в пасхальный понедельник мужчины обливали женщин, а во вторник – женщины мужчин", - рассказала она.

По словам исследовательницы, в настоящее время этот обычай чаще всего сохранился преимущественно в западных регионах Украины и кое-где на Правобережье. В то же время он характерен не только для Украины, но и для других западных славян — чехов, словаков, поляков и лужичан.

Для чего обливают в понедельник после Пасхи

Сейчас в Пасхальный понедельник обливают преимущественно детей и подростков, хотя в прошлом в таких обрядах участвовали люди разного возраста и пола.

"Существование любого обычая в детской среде свидетельствует о том, что он деградировал — люди забыли о его первоначальной функции, и он стал простой забавой", - пояснила Леся Горошко-Погорецкая.

В древности же обливание имело гораздо более широкое значение. Например, в селах Лемковщины люди обливали друг друга, чтобы летом не было засухи.

На Гуцульщине верили, что обливание хозяйки на Пасху поможет избежать высыхания урожая — своеобразное "призывание" дождя. А на Бойковщине говорили, что обливаться нужно для здоровья и хорошего настроения.

Наши предки верили, что вода в понедельник после Пасхи обладает целебными свойствами и помогает против болезней. Существует также христианское объяснение: якобы обычай связывают с воспоминанием о том, как в древности детей обливали водой в наказание за возгласы "Христос Воскрес".

Кого и зачем обливали

Самая распространенная форма этого обряда касается обливания девушек. Так, в Закарпатье говорили: "Кто из девушек не облита, ту не уважают". Такие действия воспринимались как проявление симпатии и своеобразное ухаживание. Существовало и поверье, что парень, который на Пасху никого не облил, в течение года не женится.

"Если девушку облили, считалось, что она быстрее выйдет замуж. Родители очень радовались, что парни приходили, чтобы облить водой девушку, лежащую в постели. Значит, пора уже готовиться к свадьбе", - рассказала фольклористка Раиса Цапун "Суспильному".

На Бойковщине существовал обычай, когда парни утром приходили к девушке домой и просили разрешения ее облить. Родители часто радовались этому, ведь это считалось знаком возможного сватовства.

"Кроме людей, обливали и скот, и птицу, и пчел с ульями, а также пастухов и лошадей перед началом полевых работ. Предки думали, что так они вызовут дожди и получат хороший урожай. На Полесье когда-то считали, что если облить хозяйку водой, то ее корова будет давать больше молока", - добавила Раиса Цапун.

В то же время существовали и предостережения. Например, на Гуцульщине запрещалось обливать дарабашей — людей, которые сплавляли лес по рекам. Из-за опасной профессии и постоянного контакта с водной стихией они избегали участия в пасхальных обливах.

Является ли Поливальный понедельник церковным обычаем

В эфире "Суспільне Культура" протоиерей Православной церкви Украины отец Михаил Омелян рассказал, что Поливальный понедельник является скорее народной традицией, а не церковным праздником. По его словам, важно понимать, какой смысл люди вкладывают в те или иные обычаи и праздничные практики.

"Мы знаем, что освящение пасок совершается через окропление святой водой... Нужно понимать, что церковь придает этому глубокий смысл. А что касается народных традиций — это, как мы видим, скорее развлекательная история", - сказал он.

Он также объясняет, что традиция обливания исторически связана с возможностью для парней ухаживать за девушками, однако сегодня это постепенно теряет свое значение из-за изменения способов общения между людьми — в частности, из-за социальных сетей и современной коммуникации.

"Церковь никого не обливает водой в понедельник", - добавил Михаил Омелян.

Об источнике: "Суспільне"

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно — НСТУ) или Общественное вещание — украинская общественная телерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Общественное Культура", "Общественное Спорт", радиоканалы "Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка" и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а также цифровые платформы, в частности интернет-СМИ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" и "Суспільне Спорт", пишет Википедия.

