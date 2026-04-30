Что ждет ТЦК и когда "уклонистам" аннулируют штрафы: как изменится мобилизация

Виталий Кирсанов
30 апреля 2026, 21:10
Уже в мае правила мобилизации могут частично обновить или уточнить.
Что ждет ТЦК и когда "уклонистам" аннулируют штрафы / Коллаж: Главред, фото: Оболонский районный РТЦК и СП в Киеве

Кратко:

  • В Офисе Президента предлагают новый подход к мобилизации
  • "Бусификация" вернется бумерангом: что ждет ТЦК
  • "Уклонистам" могут снять все штрафы перед выборами - нардеп

В Украине с 4 мая будут продлены военное положение и всеобщая мобилизация. Соответствующие законы сегодня подписал президент Владимир Зеленский. Вместе с тем Министерство обороны Украины сейчас активно работает над предложениями по обновлению или корректировке принципов мобилизации.

Возможные изменения в мобилизации

По информации источников ТСН.ua в Верховной Раде Украины, уже в мае может появиться законопроект с поправками к действующему законодательству. Это означает, что правила мобилизации могут частично обновить или уточнить.

В частности, обсуждается изменение роли ТЦК. Один из вариантов - ограничить их функции работой с реестром "Оберіг", фактически сделав их операторами базы данных. В таком случае они могли бы быть отстранены от процесса оповещения граждан.

Если же подобных изменений не примут, ТЦК продолжат выполнять свои нынешние обязанности без изменений - включая вручение повесток.

Также рассматривается вариант передачи части функций ТЦК другим структурам, в частности полиции. Однако без чёткого перераспределения полномочий такие изменения маловероятны.

Усиление ответственности

В парламенте обсуждают и ужесточение подхода к нарушителям мобилизационного законодательства. В частности, их могут разыскивать по аналогии с должниками по алиментам - с использованием идентификационного кода и государственных реестров.

"То есть такие аналогии могут ждать тех, кто не обновил свои данные во время действия военного положения. Но будет ли такая норма реально внесена — вопрос. Есть мнение, что если нормы будут касаться только принудительных мер, улучшения мобилизации от этого ожидать не стоит. При этом должны предусматривать и увеличение денежного обеспечения, и четкие сроки службы, и процедуры ротации", - высказывает свое мнение парламентарий.

Процесс задержания предлагают изменить

По состоянию на сегодняшний день в Верховной Раде знакомятся с законопроектом 15076, который полтора месяца назад инициировал нардеп от монобольшинства Сергей Гривко.

Среди прочего документом предлагается запретить военнослужащим ТЦК и полицейским неправомерно задерживать военнообязанных.

Один из пунктов законопроекта прописан следующим образом: "При проверке военно-учетных документов и вручении повесток о вызове представители ТЦК, а также полицейские не имеют права необоснованно применять к военнообязанным лицам и другим гражданам физическую силу и специальные средства".

"Насколько я понимаю, сейчас в парламентском Комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки идет оживленная дискуссия. Соответственно еще будут проекты от Минобороны для урегулирования этой ситуации. Этот законопроект поднял одну из тех тем, которую нужно урегулировать. Надеюсь, это будет урегулировано в пакете законопроектов Минобороны. Есть шансы на воплощение идеи. Идет оживленная дискуссия. Этот вопрос нужно урегулировать, чтобы было нормальное человеческое справедливое отношение, ведь в ТЦК рождается воин", - высказал свое мнение Сергей Гривко.

По его мнению, до конца мая возможны сдвиги в этом вопросе.

В Офисе Президента предлагают новый подход к мобилизации

Советник Офиса Президента Михаил Подоляк в интервью "Новости.LIVE" прокомментировал ситуацию с пополнением рядов Вооруженных Сил. По его словам, хотя мобилизация жизненно необходима для выживания государства, ее методы часто создают напряженную атмосферу в обществе.

Подоляк отметил, что деятельность территориальных центров комплектования (ТЦК) имеет двоякий эффект: с одной стороны, они выполняют государственную задачу, с другой - провоцируют негативные эмоции. Единственным действенным механизмом исправления этой ситуации он считает переход к мощным финансовым стимулам.

Советник ОП подчеркнул, что граждане должны видеть четкую выгоду и защищенность для себя и своих родных.

"Тем, кто рекрутируется, выплаты должны быть быстрыми и большими. Люди должны понимать, что это непопулярно, но я понимаю, что у меня будут компенсации, семья будет иметь компенсации. Только по этому пути нужно идти", - убежден Михаил Подоляк.

По мнению чиновника, именно социальные гарантии и достойное материальное обеспечение должны стать фундаментом, который позволит сбалансировать армию в людях с внутренним спокойствием в стране.

"Бусификация" вернется бумерангом: что ждет ТЦК

После войны Украина может столкнуться с масштабной волной судебных исков, связанных с "бусификацией". Об этом заявил народный депутат Юрий Камельчук, подчеркнув, что речь идет о десятках тысяч потенциальных дел.

По его словам, многие случаи, которые сейчас вызывают общественный резонанс, не получают должной правовой оценки. Обращения граждан, которые могли бы стать основанием для уголовных производств, часто не доходят до соответствующего уровня разбирательства.

В то же время, после войны ситуация может кардинально измениться. Камельчук считает, что накопившиеся претензии трансформируются в массовые судебные процессы, в том числе против должностных лиц разных уровней.

Отдельно он обратил внимание на международный аспект. По его оценке, подобные случаи могут стать основанием для обращений в Европейский суд по правам человека. И по таким делам, как отмечает депутат, суд, вероятно, станет на сторону заявителей.

Это означает, что государство может столкнуться не только с юридическими, но и финансовыми последствиями. Речь идет о возможных компенсациях, размеры которых сложно прогнозировать.

При этом Камельчук подчеркнул, что вопрос не ограничивается юридической плоскостью. По его мнению, после войны обществу придется переосмыслить подходы к правам человека, справедливости и ответственности.

Он также подчеркнул, что все подобные случаи должны получить должную оценку, чтобы в будущем избежать подобных ситуаций. Ведь, по его словам, Украина борется не только за территорию, но и за ценности - достоинство, свободу и уважение к человеку.

"Уклонистам" могут снять все штрафы перед выборами - нардеп

Идея снять все ограничения, которые были наложены на людей, уклоняющихся от прохождения военной службы, обсуждается и, вероятно, будет реализована перед выборами, заявил нардеп Камельчук.

По его словам, в определенный момент перед выборами будут сняты все штрафы за не обновленные данные. Однако, "это выглядит так, что мы вас побили, мы вас прощаем", отметил нардеп.

"Должна ли быть подобная вещь сделана, штрафы аннулированы? Однозначно да. Сделать это абсолютно несложно. Сделать какие-то будущие налоговые платежи и так далее", - заявил Камельчук.

Он также раскритиковал идею наказывать тех, кто находится за границей. Вместо этого, считает депутат, нужно думать о том, как мотивировать этих людей вернуться в Украину.

"Вместо того, чтобы говорить, как улучшить в будущем жизнь в общинах, строить бизнес, создавать рабочие места мы говорим о том, как наказать тех украинцев, которые спаслись от войны", - отметил Камельчук.

Он также раскритиковал систему за то, что некоторые мужчины смогли сбежать за границу.

Мобилизация в Украине — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 27 апреля в Верховную Раду Украины были внесены законопроекты, предусматривающие утверждение указов о продлении военного положения и всеобщей мобилизации.

В то же время вопрос снижения мобилизационного возраста рассматривается как потенциально эффективный, однако требует осторожного и взвешенного подхода, отметил военный журналист и бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

Также отмечается, что длительное пребывание военных на позициях без надлежащего отдыха негативно влияет на их эффективность, поэтому служба должна иметь четко определенные сроки, ориентировочно 2–3 года. Об этом заявила военный омбудсмен Ольга Решетилова.

Об источнике: ТЦК и СП

Территориальный центр комплектования и социальной поддержки — орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.

