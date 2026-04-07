"Сафари" на людей: Зеленский отреагировал на циничный удар РФ по маршрутке в Никополе

Дарья Пшеничник
7 апреля 2026, 14:23
По словам президента, подобные атаки стали обычным явлением и для Херсона, где обстрелы не прекращаются, а число жертв растет с каждым днем.
Удар РФ по Никополю 7 апреля / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Зеленский / Telegram

Главное из новости:

  • Зеленский осудил удар РФ по маршрутке в Никополе
  • Президент призывает не ослаблять санкции против страны-агрессора

Во вторник, 7 апреля, в Никополе снова день скорби и тревоги. Российский FPV-дрон поразил городскую маршрутку, превратив обычную поездку людей в трагедию. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в больницах сейчас находятся семеро пострадавших, еще девяти оказали помощь на месте. Четверо человек погибли.

Президент назвал атаку очередным проявлением системного террора против мирного населения.

"Россияне продолжают свой целенаправленный террор против людей в Никополе и других городах и населенных пунктах вблизи линии фронта. На днях был нанесен циничный удар по никопольскому рынку, который унес жизни пяти человек, еще 28 пострадали. Фактически постоянные "сафари" на людей в Херсоне: ежедневно есть жертвы", — отметил он.

В то же время, несмотря на то, что украинские силы ПВО регулярно сбивают значительную часть вражеских дронов, масштабы террора остаются критическими.

Президент резко раскритиковал попытки некоторых государств блокировать или ослаблять санкции против России, подчеркнув, что это противоречит реальности войны, которую украинцы переживают каждый день.

"Такого не должно быть ни здесь, в Европе, ни где-либо в мире. Когда на улицах городов людей просто убивают, это угроза для всех", — подчеркнул он.

Зеленский призвал партнеров к решительному и совместному противодействию агрессору, подчеркнув, что только коллективные действия могут остановить дальнейшее распространение насилия. Он поблагодарил все страны и людей, которые продолжают поддерживать Украину в борьбе за жизнь и безопасность.

Удары РФ по Никополю - последние новости

Напомним, 7 марта российские оккупанты нанесли удар FPV-дроном прямо по городскому автобусу в центре Никополя. В результате атаки погибли как минимум три человека, еще 12 — ранены. Удар произошел в момент, когда автобус подъезжал к остановке. В нем и на остановке общественного транспорта находились гражданские люди.

Накануне, 4 апреля, оккупационные войска страны-агрессора России нанесли удар по рынку в Никополе. По данным начальника Днепропетровской ОГА Александра Ганжи, враг нанес удар FPV-дронами.

По его словам, в результате российской атаки на Никополь погибли пять человек, еще 19 получили ранения.

Владимир Зеленский — украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность приобрел популярность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003—2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010—2012).

Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран президентом Украины, сообщает Википедия.

война в Украине Владимир Зеленский Никополь
Новости партнеров

Реклама

