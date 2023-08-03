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"Украине это выгодно, а Путин боится": эксперт сказал, где в Европе может быть второй фронт

Алёна Воронина
3 августа 2023, 11:25 обновлено 3 августа, 11:28
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Путин идет на провокации, потому что хочет выбить для себя победы гибридной войной. Но он боится того, что другие страны могут по-настоящему вступить в войну.
Владимир Путин, Михаил Самусь
Михаил Самусь предположил, какой второй фронт может открыться в Европе/ коллаж: Главред, фото: скрин, УНИАН

Провокации страны-агрессора России и Белоруси, последняя из которых – пролет двух белорусских вертолетов над территорией Польши, могут повлечь за собой возникновение для России второго фронта в Европе. Второй фронт может возникнуть, если Польша и Литва отреагируют на провокации и начнут воевать против сил Беларуси.

Такое мнение высказал заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь в интервью Главреду. Он отмечает, что переброска войны в другие страны – это плохой вариант, но если так уже произойдет, то это облегчит ситуацию с боевыми действиями для Украины.

"Для Украины это очень хороший вариант, как бы это цинично не выглядело. Я бы не хотел этого, но если Россия начнет агрессию против Польши и Литвы, Польша и Литва не сдадутся, а начнут воевать вместе с Украиной, мы точно одержим победу", – отметил Самусь.

Он предположил, что в случае вступления в войну Польши и Литвы, нам с этими двумя странами могут помочь бороться против РФ и Беларуси такие государства, как Великобритания, Германия, Италия и даже возможно США.

"И это откроет второй фронт для Путина. А он не хотел бы этого. Он будет всегда проверять этот предел гибридности и реальности. И когда он будет делать такие шаги, он всегда будет стараться избежать прямого конфликта. Он, конечно, не хочет иметь конфликт с НАТО – он хочет его развалить, а не привести к тому, что НАТО с ним начнет серьезно воевать", – сказал эксперт.

Самусь подчеркнул: если Россия начнет воевать с НАТО, то у российского диктатора Владимира Путина просто не будет шансов. Во время такой войны путинская армия просто отползет через несколько недель, а это в свою очередь будет крахом режима в РФ и самой России.

"Он (Путин – ред.) просто считает, что на самом деле НАТО не способно на войну. Оно ценят свою комфортную жизнь, и он убежден, что НАТО никогда не начнет воевать серьезно. Они никогда не пойдут на эскалацию, опять же во время предвыборной кампании в Соединенных Штатах. Потому что Байден не хочет прямого столкновения с РФ – он это называет "третьей мировой войной", и почему-то их это пугает. Они думают, что этого можно избежать, пока Путин у власти", – отметил эксперт

Смотрите интервью Михаила Самуся Главреду о провокации Беларуси в Польше:

Кто такой Михаил Самусь

Михаил Самусь – военный эксперт,заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения по международным вопросам. (ЦИАКР).

В период с 2009 по 2015 год возглавлял Европейский офис ЦИАКР и Defense Express в городе Прага, Чехия. Руководил военно-политическими проектами аналитического центра ЦИАКР. Был главным редактором журнала Вестник экспортного контроля, журналистом Defense Express.

Выступления и публикации Михаила Самуся регулярно публикуются в известных украинских и зарубежных изданиях.

Война в Украине

Напомним, утром в четверг, 3 августа, РФ обстреляла в Херсоне спасателей, которые тушили собор. Работники ГСЧС как раз тушили пожар в Свято-Катериненском соборе, который вспыхнул после первого обстрела, и в этот момент попали под вторую атаку.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что контрнаступление ВСУ не имеет графика или дедлайна и назвал главную проблему в освобождении территорий. Ситуация с наступлением украинских военных была "перегрета", поэтому сейчас так много ожиданий от ВСУ, отметил он и добавил, что сейчас вражеские минные поля мешают украинским военным двигаться вперед.

Также ранее Данилов отмечал, что Украина имеет право бить по РФ оружием своего производства. Украина не имеет никаких запретов на использование оружия, разработанного собственным ВПК, для нанесения ударов по РФ, заявил секретарь СНБО.

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