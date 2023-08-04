ВСУ в контрнаступлении склоняются к войне на истощение — The Economist

По мнению журналистов The Economist и их источников, контрнаступление ВСУ продвигается медленно, истощая российские оккупантские войска.

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По словам британских офицеров, контрнаступление ВСУ продолжается / коллаж Главред, фото УНИАН и 93-я ОМБр Холодный Яр

Момент, когда командование ВСУ отправит штурмовать собственные основные резервы, все будет зависеть от того, сумеют ли русские оккупанты организованно отойти. Об этом пишет западное издание The Economist.

Как рассказал начальник Штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин, ВСУ наносят удары по логистике россиян, а также проверяют российскую оборону в разных местах.

По словам британских офицеров, контрнаступление ВСУ продолжается. И украинские войска движутся медленно. Но, предполагают аналитики ‒ такие темпы могут быть организованны намеренно командованием.

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Источники The Economist говорят, что в июне 2023 года украинское командование обнаружило, что большие бронетанковые соединения ‒ хорошая мишень для дронов русских оккупантов, а потому было решено отдать приказ бойцам ВСУ наступать малыми группами.

"Ограниченный успех, которым сейчас пользуются украинцы, в основном является результатом действий подразделений уровня взвода и роты. Они используют для укрытия опушки деревьев и небольшие населенные пункты", —говорится в статье.

По словам военного стратега Лоуренс Фридман, ВСУ воюют не так, как армия США и ее западные союзники. В своих войнах американцы обычно могут использовать подавляющую огневую мощь и полное господство в воздухе - чего у украинских войск нет. То бишь ВСУ не могут позволить себе "новую версию блицкрига", к которой привыкли многие политики и обыватели на Западе, глядя на действия американцев в войне в Персидском заливе.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, что эксперт дал прогноз, что ВСУ освободят Крым до Рождества, а РФ капитулирует. Украинские военные могут освободить Крым уже к Рождеству, то есть до конца 2023 года. Когда ВСУ подойдут в Крым, российские оккупанты сразу капитулируют.

2-я и 3-я линии обороны армии РФ посыплются через новые бригады ВСУ. Оккупанты говорят, якобы вторая и третья линии обороны у них крепче первой, которую украинские военные уже частично прорвали, но эти заявления - просто манипуляция.

Представитель Генштаба Андрей Ковалев сообщил, что оккупантов выбили с позиций на Бахмутском направлении. Российские оккупанты вынужденно отступили с позиций северо-восточнее Орехово-Васильевки.

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