РФ ведет в Украине империалистическую войну, как в 17 веке - Шольц

Если страны начнут посягать на часть других государств и действовать как Россия, "возникнет пожар, который мы не сможем погасить", считает канцлер Германии.

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Путин напал на Украину исключительно по своим империалистическим мотивам, сказал Олаф Шольц / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что немецкое правительство делает все возможное, чтобы помочь Украине защитить себя и избежать распространения войны в другие страны. При этом он отметил, что российский диктатор Владимир Путин ведет империалистическую войну.

По словам Шольца, Германия пытается проводить "очень ответственную политику".

"При всех решениях, которые мы принимаем, мы предотвращаем то, чтобы дошло до эскалации, до войны между Россией и НАТО; заботимся о том, чтобы война оставалась войной между Россией и Украиной. Но мы оказываем поддержку обороняющейся Украине", — сказал канцлер во время общения с жителями Эрфурта, земля Тюрингия, сообщает Укринформ.

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Шольц заявил, что Россия напала на Украину исключительно по своим империалистическим мотивам и просто хочет захватить часть территории соседней страны, как это произошло в 17-19 веках.

Шольц добавил, что российский диктатор Путин сам об этом написал - хозяин Кремля уверен, что Украина и Беларусь должны принадлежать России.

Немецкий канцлер напомнил, что сложившиеся границы стран в Европе — международно признаны и оформлены. Он подчеркнул, что если другие страны начнут посягать на часть других государств и действовать как Россия, "возникнет пожар, который мы не сможем погасить".

"Это угроза, которую несет российская агрессивная война", — сказал глава правительства ФРГ.

Он добавил, что даже если члены мирового сообщества имеют разные взгляды на некоторые вещи и не во всем соглашаются друг с другом, все имеют консенсус относительно того, что границы нельзя передвигать с помощью силы. Путин поставил это под вопрос, добавил Шольц.

Как сообщал Главред, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что контрнаступление ВСУ спланировано четко и правильно, Силы обороны Украины продвигаются очень хорошо. По словам канцлера, он не ждал таких успехов и такой динамики - ситуация на фронте меняется каждый день.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее говорил, что развязанная страной-оккупантом Россией война против Украины зашла в тупик. По его словам, западный мир не будет давить на Киев, чтобы Украина шла на компромисс с Москвой. Он призвал Путина вывести войска с территории украинского государства, чтобы можно было запустить диалог.

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