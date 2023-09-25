Если Владимир Зеленский будет баллотироваться во второй раз, то первая леди его поддержит.

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Первая леди ответила, пойдет ли Зеленский на второй срок / Коллаж: Главред, фото: t.me/FirstLadyOfUkraine, instagram.com/olenazelenska_official

Жена президента Елена Зеленская заявила, что не знает, будет ли ее муж, Владимир Зеленский, баллотироваться на второй срок на предстоящих выборах. Об этом пишет издание The Hill.

"Ну, вы знаете, это был очень сложный вопрос для меня. Знаете, даже когда он баллотировался впервые, я не до конца это поддерживала... Но если он будет баллотироваться снова, если он будет баллотироваться во второй раз, если он решит, что это необходимо, ну, у нас есть некоторый опыт, мы были там. Уже не так страшно, как было впервые", - сказала Елена Зеленская.

По выражению первой леди Украины, одним из факторов, которые могут повлиять на решение президента, является текущая ситуация в стране и способность обеспечить проведение свободных и честных выборов.

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"Это также будет зависеть от того, будет ли он нужен нашему обществу как президент, если он почувствует, что украинское общество больше не будет желать его на должности, он, вероятно, не будет баллотироваться. Но я поддержу его, какое бы решение он ни принял", - добавила супруга президента.

Выборы в Украине

Недавно Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не против проведения выборов в 2024 году, но указал на ряд проблем в их организации, в частности на оккупированных территориях, на фронте и за рубежом.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что выборы во время войны в Украине невозможно провести. "Я могу сказать: как только агитаторы зайдут в окопы – мы проиграем. Не может агитация быть в окопах, а наши люди пока находятся в окопах. А задача государства достаточно проста - обеспечить голосование каждого", - отметил он.

По данным американского авторитетного издания Washington Post, несмотря на войну, которую Россия развязала против Украины, некоторые западные политики подталкивают официальный Киев к проведению парламентских и президентских выборов.

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