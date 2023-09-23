Зеленский жестко ответил "нейтральным посредникам": ты помогаешь Украине или РФ

Президент поблагодарил партнеров, которые помогают Украине с финансированием и оружием.

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Владимир Зеленский жестко ответил "миротворцам" / 72 ОМБр им. Черных Запорожцев, Офис президента Украины

В развязанной РФ войне против Украины нельзя сохранять нейтралитет, заявил президент Владимир Зеленский.

Отсутствие помощи нашей стране означает усиление РФ, подчеркнул он во время встречи с премьером Канады Джастином Трюдо в Оттаве, сообщает пресс-служба главы государства.

"Ты помогаешь Украине или России. В этой войне не будет посредников. Ослабляя помощь Украине, ты усилишь Россию. А мощная Россия и то, чего от нее ожидать… Я думаю, история в книгах и свидетелях на это уже давно ответила", - сказал глава страны.

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Зеленский подчеркнул, что ослабление помощи Украине - это риск, но "если быть откровенными и честными, за свободу, за демократию, за права людей нужно бороться".

Президент поблагодарил партнеров, которые помогают Украине с финансированием и оружием.

"Но это не самая большая цена. Наибольшую цену все же за это сегодня платит Украина - людьми, количеством смертей. Поэтому мы очень благодарны за помощь", - добавил Зеленский.

Ранее Зеленский встретился с Байденом в Белом доме. Это уже второй визит украинского лидера в Вашингтон с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России.

Напомним, после США Зеленский прибыл в Канаду. Во время встречи Владимир Зеленский и Джастин Трюдо обсудят военную, экономическую и гуманитарную поддержку со стороны Канады.

Президент украинского государства также сообщил о важных переговорах в Вашингтоне – оказание военной помощи Украине. Зеленский подчеркнул, что именно вопрос о передаче ПВО является одним из топовых.

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