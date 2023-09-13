Выборы во время войны: социолог пояснил, как украинцы относятся к такой идее

Большинство украинцев скептически настроены на проведение выборов во время войны, сообщает и утверждает исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий

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По словам Антона Грушецкого, граждане Украины выступают за выборы после победы в войне. / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Большинство украинцев скептически настроены на идею с проведением выборов во время войны. Об этом сообщил исполнительный директор Киевского международного института социологии Антон Грушецкий в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, граждане Украины выступают за выборы после победы в войне.

"90% украинцев против проведения выборов. Они считают, что выборы должны быть проведены после победы", – заявил Грушецкий.

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Выборы во время войны, по словам социолога, обязательно повлекут за собой вопрос относительно их сомнительной легитимности и прозрачности результатов. При этом украински скептически относятся к варианту с дистанционным голосованием.

"Если выборы проводить, скажем, через Действие, многие будут считать, что данные могут быть фальсифицированными, искаженными, и это будет подрывать легитимность. Власть, которая мониторит данный вопрос должна это осознавать", — подытожил Грушецкий.

Переговоры Украины и РФ

Недавно глава МИД Дмитрий Кулеба высказался о переговорах с РФ и подчеркнул, что никто и никогда не увидит Путина и Зеленского за одним столом. Кулеба подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин – не партнер для переговоров.

Если когда-нибудь будут мирные переговоры, их будет инициировать Украина, так считают в Госдепе США. Страна-агрессор Россия на данный момент отказалась участвовать в содержательных мирных переговорах.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, почему Россия хочет переговоров и какие планы имеет, если Украина на это пойдет. Как отметил Подоляк, россияне хотят затяжного конфликта. Они не хотят переговоров, наступления мира и не будут выполнять никаких договоренностей. Они хотят уменьшения интенсивности огня, оставить за собой линию разграничения и частично оккупированную территорию.

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