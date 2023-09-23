УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Зеленский о выборах-2024: "Общество не готово это поддерживать"

Анна Ярославская
23 сентября 2023, 12:00 обновлено 23 сентября, 12:05
Вопрос проведения выборов в Украине из-за безопасности неактуален.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский прокомментировал возможность проведения выборов в Украине/ Фото: Офис президента

Украинское общество не готово тратить деньги на проведение выборов в то время, когда продолжается полномасштабная война. Люди готовы позволить парламенту или правительству выделять средства исключительно на оружие для ВСУ. Кроме того, в случае проведения выборов остается открытым вопрос безопасности. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общей пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

По словам президента, в первую очередь нужно учитывать, что проводить выборы во время войны запрещает законодательство. Однако главная преграда в организации голосования состоит в вопросе безопасности.

"Мы даже не поднимали вопрос выборов, потому что он сегодня из-за безопасности неактуален. Закон запрещает во время войны проводить те или иные выборы. Безопасность – сложный элемент проведения выборов. Первая сложность в том, чтобы выборы были проведены демократично и прозрачно. Для этого нужны независимые наблюдатели с разных стран мира, как это обычно и происходит в Украине", – сказал Зеленский.

Также глава государства отметил, что люди, которые находятся на временно оккупированных территориях, не смогут принять участие в голосовании.

"Второй вопрос: как голосовать людям, которые находятся на временно оккупированных территориях. Я даже говорю не про территории, оккупированные Россией с 2014 года. Мы говорим о том, что было оккупировано с 24 февраля. Это сложность и об этом нужно думать. Третье: большое количество украинцев, даже не сотни тысяч, а миллионы, за границей. Как организовать этот процесс – это тоже очень сложно", – отметил президент.

Зеленский добавил, что несправедливо будет по отношению к военнослужащим проводить выборы во время боевых действий. Сейчас миллион человек защищает Украину от агрессора, они в первую очередь должны реализовать свои права и свободы.

"Есть самая большая сложность. Военные, миллион людей, как в окопах они будут голосовать, и как они будут голосовать на участках возле линии фронта. Все должно быть в бомбоубежищах. Мы знаем Россию, она просто расстреляет всех людей, которые придут. О военных, это можно быть самая большая несправедливость. Люди, которые защищают права и свободы граждан, не будут иметь прав и свобод, чтобы проголосовать. Это какой-то нонсенс", – сказал Зеленский.

"Чтобы там ни было, мы сегодня говорим, что в Украине, когда парламент или правительство хочет направить деньги на то или иное направление кроме оружия, общество не готово это поддерживать. И не просто не готово, а против, потому что идет война. Тем не менее, эта тема поднимается и нужно быть к ней готовым", – подчеркнул глава государства.

Смотрите пресс-конференцию президента Владимира Зеленского и премьер-министра Канады Джастина Трюдо:

Выборы в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не против проведения выборов в 2024 году, но указал на ряд проблем в их организации, в частности на оккупированных территориях, на фронте и за рубежом.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что выборы во время войны в Украине невозможно провести.

"Я могу сказать: как только агитаторы зайдут в окопы - мы проиграем. Не может агитация быть в окопах, а наши люди пока находятся в окопах. А задача государства достаточно проста - обеспечить голосование каждого и каждой", – отметил он.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Владимир Зеленский выборы 2019 новости Украины война России и Украины
Реклама

Главное за день

Оборона РФ прорвана: украинский генерал раскрыл направление главного удара ВСУ

Оборона РФ прорвана: украинский генерал раскрыл направление главного удара ВСУ

11:53 Украина
ФСБ проверяет "структуру Путина" на причастность к мятежу Пригожина – ISW

ФСБ проверяет "структуру Путина" на причастность к мятежу Пригожина – ISW

11:48 Мир
В Севастополе прогремели новые взрывы, в городе падают обломки ракет

В Севастополе прогремели новые взрывы, в городе падают обломки ракет

09:20 Украина
Все главные новости

Последние новости

12:00

Именины 24 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

12:00

Зеленский о выборах-2024: "Общество не готово это поддерживать"Видео

11:53

Оборона РФ прорвана: украинский генерал раскрыл направление главного удара ВСУ

11:48

ФСБ проверяет "структуру Путина" на причастность к мятежу Пригожина – ISW

11:03

Математическая задача для знатоков, которая ставит в тупик: найдите правильный ответ

Польша темой Украины отвлекает внимание от своих проблем, скандал затихнет после выборов - БогдановПольша темой Украины отвлекает внимание от своих проблем, скандал затихнет после выборов - Богданов
10:47

Гороскоп на завтра 24 сентября 2023: Козерогу - потеря денег, Овну - страсть

10:45

РФ копит ракеты: украинцам назвали сроки и цели новых массированных ударов

10:02

Днепропетровщину атаковали "Шахеды": поврежден объект критической инфраструктурыФото

09:23

Какой праздник завтра 24 сентября: день в мировой и украинской истории, церкви

Реклама
09:20

В Севастополе прогремели новые взрывы, в городе падают обломки ракет

08:58

"Крабовая ловушка": в ССО рассказали о точном ударе по штабу Черноморского флота РФ

08:37

Буданов назвал неожиданное количество потерь Украины в войне с Россией

08:22

Атака на штаб ЧФ РФ в Севастополе: серьезно ранены два российских генерала - Буданов

08:20

Прямо как с одесского "Привоза": рецепт квашеных баклажанов на зиму от Татьяны Литвиновой

07:42

Россия ударила ракетами "Оникс" по Одесской области: что известно

06:38

В ситуации с Польшей всем нужно успокоитьсямнение

06:21

В чем ключевое отличие наших целей с США по войне в Украине

05:30

Как вернуть белый цвет ковру: давно забытый, но самый эффективный способ

04:50

Ракеты взорвали штаб ЧФ в Севастополе: появилась неожидання версия удара

04:10

Захватчики аж бегут из окопов: боец ВСУ назвал супер-оружие, которое уничтожает россиян

Реклама
03:40

"Замораживание невозможно": Богданов назвал ключевой фактор для завершения войныВидео

03:05

Эксперт спрогнозировал, каких противников подберут Путину на выборах

02:39

Где лучше всего хранить яйца: фермер наконец-то решил давний спор поваров

02:02

Золото под ногами: как знающие люди используют каштаны

01:27

Эксперт оценил, насколько реальны угрозы Польши уменьшить поддержку УкраиныВидео

00:10

"Больше никогда не оскорбляйте поляков": Моравецкий "наехал" на Зеленского

22 сентября, пятница
23:54

Режиссер-путинист "тает на глазах": Бондарчук удивил страшно худым видом

23:27

Россияне наступали на четырех направлениях: ВСУ мощно отбили атаку

23:07

Буданов отреагировал на взрывы в Крыму "намеком" на контрнаступление

23:04

"Врагу горячо": удары по Крыму важны для успеха контрнаступления ВСУ - Тарнавский

22:10

Кремль хочет дискредитировать Зеленского: на Банковой раскрыли подробности

22:01

Ракет было минимум две: появилось видео удара по штабу Черноморского флотаВидео

21:42

Россия готовится к масштабному наступлению: эксперт раскрыл опасное направление

21:29

"У нас очень хорошие шансы": Жданов назвал территории, которые могут взять ВСУ

20:51

"Не вопрос границ 1991-го года": у Зеленского рассказали, каким должен быть финал войны

20:34

"Куда-то самолеты все исчезли": эксперт объяснил, как ВСУ удалось ударить по штабу ЧФ в Крыму

20:22

"Мы готовы укрепить сотрудничество": Си Цзиньпин выбрал нового стратегического партнера

20:13

РФ стянет резервы и устроит наступление: эксперт спрогнозировал сроки новой атаки

20:01

"Оборона" Токмака и движение ВСУ к Мелитополю: разведка Эстонии раскрыла планы РФ

19:50

Как Путин может потерять власть?мнение

Реклама
19:44

Путинистка Поплавская рассказала, каким вернулся ее сын с войны

19:42

В Беларуси проводят военные учения: пограничники раскрыли, есть ли угроза Украине

19:42

"Серьезный ущерб": в России ноют из-за удара по Крыму и требуют бить по КиевуВидео

19:29

"Бабье лето" ворвалось в Украину: только в некоторых регионах будут грозовые дожди

18:57

США отправят Украине ракеты ATACMS: западные СМИ раскрыли неожиданные детали

18:36

Хитрая головоломка для самых внимательных: надо найти тыквы за 10 секунд

18:25

На "военных рельсах": Украина выделила 2 трлн грн на оборону и безопасность

18:23

Что нужно сделать 24 сентября, чтобы не началась черная полоса: приметы и запреты

18:14

Что не так с фразеологизмом "ревіти білугою": Авраменко сразил наповал объяснением

18:09

"Начисление пенсий по баллам": Шмыгаль раскрыл детали повышения выплат пенсионерам

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новости
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять