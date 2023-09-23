Зеленский о выборах-2024: "Общество не готово это поддерживать"

Вопрос проведения выборов в Украине из-за безопасности неактуален.

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Владимир Зеленский прокомментировал возможность проведения выборов в Украине/ Фото: Офис президента

Украинское общество не готово тратить деньги на проведение выборов в то время, когда продолжается полномасштабная война. Люди готовы позволить парламенту или правительству выделять средства исключительно на оружие для ВСУ. Кроме того, в случае проведения выборов остается открытым вопрос безопасности. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общей пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

По словам президента, в первую очередь нужно учитывать, что проводить выборы во время войны запрещает законодательство. Однако главная преграда в организации голосования состоит в вопросе безопасности.

"Мы даже не поднимали вопрос выборов, потому что он сегодня из-за безопасности неактуален. Закон запрещает во время войны проводить те или иные выборы. Безопасность – сложный элемент проведения выборов. Первая сложность в том, чтобы выборы были проведены демократично и прозрачно. Для этого нужны независимые наблюдатели с разных стран мира, как это обычно и происходит в Украине", – сказал Зеленский.

Также глава государства отметил, что люди, которые находятся на временно оккупированных территориях, не смогут принять участие в голосовании.

"Второй вопрос: как голосовать людям, которые находятся на временно оккупированных территориях. Я даже говорю не про территории, оккупированные Россией с 2014 года. Мы говорим о том, что было оккупировано с 24 февраля. Это сложность и об этом нужно думать. Третье: большое количество украинцев, даже не сотни тысяч, а миллионы, за границей. Как организовать этот процесс – это тоже очень сложно", – отметил президент.

Зеленский добавил, что несправедливо будет по отношению к военнослужащим проводить выборы во время боевых действий. Сейчас миллион человек защищает Украину от агрессора, они в первую очередь должны реализовать свои права и свободы.

"Есть самая большая сложность. Военные, миллион людей, как в окопах они будут голосовать, и как они будут голосовать на участках возле линии фронта. Все должно быть в бомбоубежищах. Мы знаем Россию, она просто расстреляет всех людей, которые придут. О военных, это можно быть самая большая несправедливость. Люди, которые защищают права и свободы граждан, не будут иметь прав и свобод, чтобы проголосовать. Это какой-то нонсенс", – сказал Зеленский.

"Чтобы там ни было, мы сегодня говорим, что в Украине, когда парламент или правительство хочет направить деньги на то или иное направление кроме оружия, общество не готово это поддерживать. И не просто не готово, а против, потому что идет война. Тем не менее, эта тема поднимается и нужно быть к ней готовым", – подчеркнул глава государства.

Смотрите пресс-конференцию президента Владимира Зеленского и премьер-министра Канады Джастина Трюдо:

Выборы в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не против проведения выборов в 2024 году, но указал на ряд проблем в их организации, в частности на оккупированных территориях, на фронте и за рубежом.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что выборы во время войны в Украине невозможно провести.

"Я могу сказать: как только агитаторы зайдут в окопы - мы проиграем. Не может агитация быть в окопах, а наши люди пока находятся в окопах. А задача государства достаточно проста - обеспечить голосование каждого и каждой", – отметил он.

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