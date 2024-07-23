Украина - Ирак, исторический матч для нас на Олимпиаде 2024

Сборная Украины по футболу в среду, 24 июля, проводит исторический матч. Впервые наша команда принимает участие в летних Олимпийских играх.

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Молодежная сборная по футболу / Фото: УАФ

Мужская сборная Украины начинает свой путь на Олимпийских играх 2024 года. Увидеть противостояние можно будет на региональных каналах "Суспільного", которые доступны в цифровом телевидении T2.

Явными фаворитами игры являются наши футболисты. Ставки на победу подопечных тренера Руслана Ротаня принимаются с коэффициентом 1,70. Ничья оценивается котировкой 3,30. А показатели на успех Ирака достигают уровня 4,75.

Во время этой встречи главным арбитром будет Махмуд Исмаил из Судана. Также на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить хорват Иван Бебек.

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