Реванш Усик-Фьюри: сколько миллионов заработал украинец - очень круглая сумма

Сегодняшний поединок побил все рекорды и стал финансово самым прибыльным в карьере и Усика, и Фьюри.

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Кто сколько получил за реванш Усик-Фьюри / Коллаж: Главред, фото: Радио Свобода, скриншот

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Как прошел реванш Усик-Фьюри

Кто забрал $114 миллионов

В ночь на 22 декабря состоялся долгожданный реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. После напряженных 12 раундов украинец одержал победу по решению судей. Этот поединок стал самым прибыльным в карьере обоих боксеров.

Как сообщает The Sportster, общий призовой фонд боя составил $190 миллионов:

видео дня

Усик получил 60% этой суммы - $114 миллионов

Фьюри досталось $76 миллионов.

Реванш был предусмотрен контрактом после их первого поединка в мае этого года.

Александр Усик / инфографика: Главред

Хотя Тайсон Фьюри доминировал в средних раундах, Усик снова смог показать свое преимущество и одержать победу.

Бой Усик-Фьюри - что известно

Как известно, сегодня, 22 декабря украинец Александр Усик одержал победу над экс-гегемоном дивизиона британцем Тайсоном Фьюри.

Однако после боя Усик попал в скандал. Спортсмен вышел на ринг в футболке с надписью "Православие или смерть" на греческом языке, что вызвало значительный резонанс в Саудовской Аравии.

А перед боем достаточно обсуждений вызвала новость, что Усику запретили целовать крест между раундами. Дело в том, что украинского боксера подозревают в пользовании ингалятором.

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Кто такой Александр Усик? Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер независимо от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) и The Ring (2022-н. ч.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

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