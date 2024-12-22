Реванш Усик-Фьюри: сколько миллионов заработал украинец - очень круглая сумма

Главное:
- Как прошел реванш Усик-Фьюри
- Кто забрал $114 миллионов
В ночь на 22 декабря состоялся долгожданный реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. После напряженных 12 раундов украинец одержал победу по решению судей. Этот поединок стал самым прибыльным в карьере обоих боксеров.
Как сообщает The Sportster, общий призовой фонд боя составил $190 миллионов:
- Усик получил 60% этой суммы - $114 миллионов
- Фьюри досталось $76 миллионов.
Реванш был предусмотрен контрактом после их первого поединка в мае этого года.
Хотя Тайсон Фьюри доминировал в средних раундах, Усик снова смог показать свое преимущество и одержать победу.
Бой Усик-Фьюри - что известно
Как известно, сегодня, 22 декабря украинец Александр Усик одержал победу над экс-гегемоном дивизиона британцем Тайсоном Фьюри.
Однако после боя Усик попал в скандал. Спортсмен вышел на ринг в футболке с надписью "Православие или смерть" на греческом языке, что вызвало значительный резонанс в Саудовской Аравии.
А перед боем достаточно обсуждений вызвала новость, что Усику запретили целовать крест между раундами. Дело в том, что украинского боксера подозревают в пользовании ингалятором.
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Кто такой Александр Усик?
Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер независимо от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) и The Ring (2022-н. ч.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".
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