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Топ-чиновника КГГА разоблачили на фейковой инвалидности ради брони

Виталий Кирсанов
29 января 2025, 15:20
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В течение 2023-24 годов чиновник незаконно получил 170 тыс. грн в виде компенсации за якобы "частичную потерю дееспособности".
чиновник КГГА
В Киеве разоблачили чиновника КГГА на фейковой инвалидности / коллаж: Главред, фото: t.me/SBUkr

Кратко:

  • Справка позволила чиновнику получить "бронь" от призыва
  • Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы

Киевский чиновник подозревается в подделке медицинских документов для получения инвалидности для уклонения от мобилизации. Ему грозит до пяти лет заключения. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что первый заместитель директора одного из департаментов КГГА подозревается в безосновательном оформлении второй группы инвалидности. Эта справка позволила ему получить "бронь" от призыва, а также регулярные соцвыплаты от государства, предусмотренные для такой группы инвалидности.

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В частности, в течение 2023-2024 годов он незаконно получил 170 тыс. грн в виде компенсации за якобы "частичную потерю дееспособности".

Для оформления фиктивной инвалидности чиновник собственноручно подделал данные медицинских исследований, в частности, "ухудшил" показатели эхокардиографии, которые якобы указывали на тяжелое заболевание сердечно-сосудистой системы. После чего фигурант передал подлог в одну из городских больниц столицы, что стало основанием для направления заключения в МСЭК.

В настоящее время чиновнику КГГА сообщено о подозрении по чч. 1, 3, 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов). Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

В настоящее время также проверяется информация о возможной причастности к "схеме" других должностных лиц.

Расследование СБУ и ГБР - последние новости

Как писал Главред, сотрудники СБУ задержали главного психиатра Вооруженных Сил, который является заместителем председателя Центральной ВВК. Он решал вопрос о пригодности к прохождению службы. По материалам дела, этот чиновник в течение полномасштабного вторжения приобрел необоснованных активов на более чем $1 млн.

Недавно в Украине задержали адвоката, который сдавал места хранения вооружения ВСУ и корректировал ракетные удары врага по Днепру. Впоследствии он пытался выехать из Украины. Известно, что для нанесения максимального вреда адвокат передал ФСБ не просто общие координаты предприятия, но и точные отметки расположения технологических цехов и складов хранения БПЛА.

Кроме того, СБУ и ГБР задокументировали преступные действия трех должностных лиц ВСУ, которые не обеспечили надлежащей защиты Харьковщины во время наступления врага в мае 2024 года. Один из подозреваемых допустил ряд критических ошибок, в частности, недостаточно уточнил направления главных ударов противника, не организовал эффективную подготовку и ведение оборонительных действий, не обеспечил своевременный маневр силами, а также не организовал поддержку подразделений артиллерией и авиацией.

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