Популярного ведущего мобилизовали - уже проходит ВВК

Вкратце:
- Ведущий "Узол и Манько" получил повестку
- Сейчас он проходит ВВК
Украинский журналист, блогер и ведущий тревел-шоу "Узол и Манько" Максим Узол в Instagram сообщил, что получил повестку на явку в военкомат. Он отметил, что это произошло на 1000-ый день полномасштабной войны в Украине.
Узол опубликовал фотографию повестки, согласно которой его ожидают в военкомате города Гребенка, Полтавская область, для уточнения данных.
Дату явки ведущий скрыл, однако позже самостоятельно сообщил, что уже побывал в ТЦК и теперь проходит военно-врачебную комиссию. Туда Максима направили в военкомате.
"На 1000-ый день получить повестку. И сразу на ВВК. Что ж, погнали в этот заплыв", - написал Максим Узол. О результатах комиссии он пока не сообщал.
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Мобилизация в Украине
Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.
В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.
24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.
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