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Популярного ведущего мобилизовали - уже проходит ВВК

Анна Подгорная
19 ноября 2024, 17:52
370
Макс Узол показал повестку, который получил на тысячный день полномасштабной войны с РФ.
Максим Узол
Максим Узол новости - Макс Узол получил повестку и проходит ВВК / коллаж: Главред, фото: instagram.com/max_uzol

Вкратце:

  • Ведущий "Узол и Манько" получил повестку
  • Сейчас он проходит ВВК

Украинский журналист, блогер и ведущий тревел-шоу "Узол и Манько" Максим Узол в Instagram сообщил, что получил повестку на явку в военкомат. Он отметил, что это произошло на 1000-ый день полномасштабной войны в Украине.

Узол опубликовал фотографию повестки, согласно которой его ожидают в военкомате города Гребенка, Полтавская область, для уточнения данных.

видео дня

Дату явки ведущий скрыл, однако позже самостоятельно сообщил, что уже побывал в ТЦК и теперь проходит военно-врачебную комиссию. Туда Максима направили в военкомате.

"На 1000-ый день получить повестку. И сразу на ВВК. Что ж, погнали в этот заплыв", - написал Максим Узол. О результатах комиссии он пока не сообщал.

Максим Узол
Максим Узол новости - Макс Узол получил повестку и проходит ВВК / коллаж: Главред, фото: instagram.com/max_uzol

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Ранее Главред рассказывал, что Тина Кароль высмеяла Светлану Лободу прямо на сцене. Это произошло во время концерта певицы в Брюсселе, когда она общалась со зрителями из зала.

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Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.

В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.

24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

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