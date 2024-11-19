Популярного ведущего мобилизовали - уже проходит ВВК

Макс Узол показал повестку, который получил на тысячный день полномасштабной войны с РФ.

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Максим Узол новости - Макс Узол получил повестку и проходит ВВК / коллаж: Главред, фото: instagram.com/max_uzol

Вкратце:

Ведущий "Узол и Манько" получил повестку

Сейчас он проходит ВВК

Украинский журналист, блогер и ведущий тревел-шоу "Узол и Манько" Максим Узол в Instagram сообщил, что получил повестку на явку в военкомат. Он отметил, что это произошло на 1000-ый день полномасштабной войны в Украине.

Узол опубликовал фотографию повестки, согласно которой его ожидают в военкомате города Гребенка, Полтавская область, для уточнения данных.

видео дня

Дату явки ведущий скрыл, однако позже самостоятельно сообщил, что уже побывал в ТЦК и теперь проходит военно-врачебную комиссию. Туда Максима направили в военкомате.

"На 1000-ый день получить повестку. И сразу на ВВК. Что ж, погнали в этот заплыв", - написал Максим Узол. О результатах комиссии он пока не сообщал.

Максим Узол новости - Макс Узол получил повестку и проходит ВВК / коллаж: Главред, фото: instagram.com/max_uzol

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