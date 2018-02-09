С нардепа Розенблата сняли электронный браслет

С народного депутата Борислава Розенблата сняли электронный браслет.

Как сообщил его адвокат Алексей Шевчук, такое решение принял Соломенский райсуд Киева, пишет "Украинская правда".

Между тем, суд продлил остальные до 9 апреля такие обязательства Розенблата: приходить по вызову детектива, прокурора или суда; сообщать о своем местонахождении; сдать загранпаспорта; воздерживаться от общения с людьми, причастными к делу.

Накануне суд отменил обязательство носить электронный браслет другом фигуранту "янтарного дела" – нардепу Максиму Полякову.

Как известно, Розенблата обвиняют в том, что он получил 200 тысяч долларов за влияние на решения чиновников Госслужбы геологии и недр и местной власти о предоставлении ООО "Укртехдобыч" спецразрешений на пользование недрами.

Ранее Розенблату разрешили свободно передвигаться по стране.

Напомним, в июне 2017 года правоохранители задержали семь человек, причастных к вымогательству и получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в добыче янтаря. По версии следствия, преступление совершено при участии народных депутатов — установлена вероятная причастность Розенблата и Максима Полякова.

В июле Верховная Рада предоставила согласие на привлечение этих народных избранников к уголовной ответственности, однако отказала в предоставлении согласия на их задержание и арест.

Позже Соломенский райсуд Киева назначил Розенблату меру пресечения в виде 7 млн грн залога и запретил без разрешения следователя покидать Киев или Житомир. Кроме того, суд удовлетворил другие условия, о которых просили прокуроры, — обязал носить электронное устройство контроля, сдать на хранение загранпаспорт и другие документы, которые дают право въезда/выезда из Украины.

В августе суд продлил Розенблату срок выполнения процессуальных обязательств в рамках избранной меры пресечения до 17 октября. Нардепа подозревают в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом), ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса.