В США призывают к импичменту Трампа из-за давления на Зеленского

Сам Трамп назвал распространенную СМИ информацию фейками / GettyImages

Конгресс США, который начал широкомасштабное расследование в отношение главы Белого дома Дональда Трампа, должен применить процедуру импичмента президента, если информация о его попытках давить на Украину окажется правдой. Об этом заявил американский юрист Джордж Конуэй.

Речь идет об информации, распространенной СМИ, о том, что для открытия расследования против сына экс-вице-президента США Джо Байдена Дональд Трамп якобы давил на украинского президента Владимира Зеленского. В частности, одним из методов давления на официальный Киев было обращение администрации Трампа к Пентагону о пересмотре военной помощи для Украины.

"Если это правда (информация о попытках давления на украинское правительство, - ред.), то президенту Дональду Трампу следует объявить импичмент и отстранить его от должности немедленно", - написал Конуэй в Twitter.

Юрист опубликовал несколько скриншотов из публикации британского издания The Independent, где как раз сказано о том, что блокирование администрацией Трампа военной помощи Украине было давлением на правительство европейского государства в надежде, что там откроют расследование против сына Байдена.

Сам Трамп назвал распространенную СМИ информацию фейками.

"Еще одна история "фейковых новостей", которые никогда не прекратятся! Практически, каждый раз, когда я разговариваю по телефону с иностранным лидером, понимаю, что, возможно, нас слушает много людей из разных агентств США, не говоря уже про другие страны", - написал Трамп в Twitter.

Напомним, 19 сентября Палата представителей Конгресса США одобрила выделение Украине военной помощи в размере 250 миллионов долларов. Следующий шаг - одобрение Сенатом Конгресса. Планируется, что это произойдет на следующей неделе.