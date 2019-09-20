  1. Главная
  3. Мир

Палата представителей Конгресса США одобрила военную помощь Украине

20 сентября 2019, 07:23

Следующий шаг - одобрение Сенатом Конгресса. Планируется, что это произойдет на следующей неделе.

Конгресс США
Конгресс США  утвердил законопроект о временном финансировании федерального правительства до 21 ноября / Фото: Facebook/Embassy of Ukraine in the USA

В четверг, 19 сентября, Палата представителей Конгресса США одобрила выделение Украине военной помощи в размере 250 миллионов долларов. 

Конгрессмены утвердили законопроект о временном финансировании федерального правительства до 21 ноября, в котором есть пункт, касающийся военной помощи Украине, передает Defense News. Согласно документу, выделение средств на оказание военной помощи Украине будет продолжено в следующем финансовом году, который начинается в Соединенных Штатах 1 октября.

Теперь данный документ должен рассмотреть Сенат Конгресса – планируется, что это произойдет на следующей неделе.

Напомним, ранее временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что в 2020 году Вашингтон увеличит помощь для Украины в области безопасности.

В Посольстве Украины в США сообщали, что военная помощь от Вашингтона предусматривает 250 миллионов долларов из бюджета Пентагона, 115 миллионов в рамках программы Государственного департамента США Международное военное финансирование из бюджета 2019 года, а также 26,5 млн по этой же программе из бюджета 2018 года. В общем, Украина получит 391,5 млн долларов.

США Конгресс США Сенат США военная помощь новости Украины новости США
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

08:08
Гороскоп на сегодня: кому опасаться удара в спину
07:57
В США призывают к импичменту Трампа из-за давления на Зеленского
07:34
Почти Голливуд: Премьера Фокстер и Макс в Украине Фото Видео
07:24
Главный кремлянин окончательно убедился в ненависти к себе мнение
07:23
Палата представителей Конгресса США одобрила военную помощь Украине
07:15
Отказ от централизованного отопления: насколько выгодней и во сколько обойдется
07:02
Володимир В’ятрович: Завдання Кримського мосту – символічне: бути доказом того, що Крим не втече від Росії
06:58
Кирпичом по голове: в Киеве напали на депутата Киевсовета
06:39
Отложенная капитуляция: есть ли "зрада" в формуле Штайнмайера мнение
06:10
"Оптимизма нет": экс-министр объяснил, что будет с курсом доллара Видео
05:54
Модные свадебные костюмы 2019-2020: фото и тренды – что сейчас прям "пищит" Фото
05:24
Вторжение НЛО: власти США признали подлинность видео с неопознанными объектами Видео
05:12
Ученые рассказали, как нужно бороться с зависимостью от секса
04:52
Доктор Комаровский раскрыл важные правила потребления лекарств
04:44
Рождество Богородицы 2019: что делать для замужества и беременности
04:15
Сон голышом: эксперты назвали топ-5 убедительных причин отказаться от пижамы
03:45
Астролог озвучил "ужасную" черту людей, родившихся под знаком Рак
03:31
В России верующие выдумали похищение дочери, чтобы не отдавать ее в школу
03:29
Вовсе не идеальная каша: эксперты рассказали, как правильно есть овсянку
02:48
Куда поехать осенью на море: названы топ-7 лучших направлений
02:01
Эксперты назвали самый полезный сорт хлеба
01:19
Ученые выявили неожиданную пользу алкоголя
01:16
Обмен пленными: эксперт рассказал, кто больше выиграл - Зеленский или Путин
00:59
"Кусок дер*ма": Лихута вызверился на украинского политолога из-за критики Повалий
00:33
Украинский студент производит бумагу из опавших листьев
00:26
"Метеопилой" по сосудам: как пережить перепады давления с 20 сентября Видео
19 сентября, четверг
23:54
Вольфсбург - Александрия - 3:1. Немцы разгромили кировоградскую команду Видео
23:16
В Париж умер легендарный французский актер
22:47
Известный украинский политолог получил гражданство России
22:19
"Не тот план, Вова": в Киеве протестовали против формулы Штайнмайера Фото Видео
21:51
Динамо - Мальме: киевляне минимально победили в матче Лиги Европы Фото
21:30
Крепостная 3 сезон: когда выйдет продолжение сериала Видео
21:22
Глава Минздрава Скалецкая рассказала, как будет решать проблемы с зарплатами врачей
21:09
Сенцов показал трапезу в своей временной квартире: забавное фото
21:06
Вслед за Порошенко: НАБУ "шьет" уголовные дела главе Нацбанка Смолию
20:54
"Смогут долго": СМИ вызнали, когда встретятся Зеленский и Трамп и что интересного обсудят Видео
20:30
На Киевщине коп-браконьер избил лесника и переехал ему ногу
20:30
Крепостная 2 сезон: что было в 23 и 24 сериях сериала Видео
20:26
Нардеп озвучил причины отказа России от Донбасса
20:04
Астафьева рассказала, когда и сколько денег ей предлагали за секс
19:57
Крики не слышали: в России врачи "потеряли" пациента после операции
19:35
Увеличивается количество пожелавших остаться в Польше заробитчан
19:33
Вятрович объяснил, зачем "немцы" в Крыму задумали переименование полуострова Видео
19:26
Усик "зажег" на тренировке в Калифорнии. Видео Видео
19:09
Газпром признался, в чем заключается план Б что до транзита газа через Украину Видео
18:58
Двое из Украины в топ-5: Ломаченко и Усик угодили в рейтинг лучших боксеров мира
18:57
Пошли на попятную: в РФ готовы продлить контракт с Украиной
18:55
В РФ негодуют из-за заявления украинского дипломата о развале России
18:41
В прокуратуре рассказали, сколько лет в тюрьме грозит "минеру" моста Метро
18:30
Импичмент президента: Разумков подписал закон
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять