Палата представителей Конгресса США одобрила военную помощь Украине

Конгресс США утвердил законопроект о временном финансировании федерального правительства до 21 ноября / Фото: Facebook/Embassy of Ukraine in the USA

В четверг, 19 сентября, Палата представителей Конгресса США одобрила выделение Украине военной помощи в размере 250 миллионов долларов.

Конгрессмены утвердили законопроект о временном финансировании федерального правительства до 21 ноября, в котором есть пункт, касающийся военной помощи Украине, передает Defense News. Согласно документу, выделение средств на оказание военной помощи Украине будет продолжено в следующем финансовом году, который начинается в Соединенных Штатах 1 октября.

Теперь данный документ должен рассмотреть Сенат Конгресса – планируется, что это произойдет на следующей неделе.

Напомним, ранее временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что в 2020 году Вашингтон увеличит помощь для Украины в области безопасности.

В Посольстве Украины в США сообщали, что военная помощь от Вашингтона предусматривает 250 миллионов долларов из бюджета Пентагона, 115 миллионов в рамках программы Государственного департамента США Международное военное финансирование из бюджета 2019 года, а также 26,5 млн по этой же программе из бюджета 2018 года. В общем, Украина получит 391,5 млн долларов.