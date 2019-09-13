Военная помощь США: Украина получит почти 400 млн долларов

Военная помощь США составит 391,5 млн долларов / Фото facebook.com/ukr.embassy.usa

Посольство Украины в Соединенных Штатах Америки прокомментировало поддержку Администрацией США и Конгрессом решения по разблокированию военной помощи Украине.

В посольстве напомнили, что военная помощь от Вашингтона предусматривает 250 миллионов долларов из бюджета Пентагона, 115 миллионов в рамках программы Государственного департамента США Международное военное финансирование из бюджета 2019 года, а также 26,5 млн по этой же программе из бюджета 2018 года. В общем, Украина получит 391,5 млн долларов.

"Эти средства предназначены для закупки вооружения и военной техники, предоставления услуг, способствующих улучшению возможностей Вооруженных Сил Украины", - добавили в посольстве.

Напомним, сенатор от Республиканской партии Рон Джонсон заявил, что Американский Конгресс санкционирует выделение военной помощи Украине в размере 250 миллионов долларов даже если глава Белого дома Дональд Трамп откажется ее разморозить.

Как сообщал Главред, ранее СМИ, ссылаясь на высокопоставленного чиновника в Администрации президента США Дональда Трампа, писали, что в Штатах пересмотрят выделение помощи Украине для развития системы безопасности.