Еще больше миллионов: США увеличат размер военной помощи Украине

Уильям Тейлор прокомментировал предоставление военной помощи Украине / Фото УНИАН

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, который ранее назвал вероятную дату встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа, заявил, что в 2020 году Вашингтон увеличит помощь для Украины в области безопасности.

По его словам, на данный момент Штаты не будут сокращать объем помощи – он останется на том же уровне, передает УНИАН.

В то же время в Сенате обещают выделить больший объем помощи для Украины в следующем году.

"В следующем году Конгресс, вероятно, выделит больше", - подчеркнул Тейлор и добавил, что бюджетный просмотр помощи для Украины завершен и никакого негативного влияния на ее объемы нет.

Напомним, ранее в Посольстве Украины в США сообщили, что военная помощь от Вашингтона предусматривает 250 миллионов долларов из бюджета Пентагона, 115 миллионов в рамках программы Государственного департамента США Международное военное финансирование из бюджета 2019 года, а также 26,5 млн по этой же программе из бюджета 2018 года. В общем, Украина получит 391,5 млн долларов.