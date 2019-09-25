Аудиозаписи разговора Трампа и Зеленского, скорее всего, не существует - Reuters

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Скандал в США, закрутившийся вокруг телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, получил новые подробности.

Как сообщает Reuters, стенограмма разговора, даже если она будет опубликована, скорее всего будет не дословной расшифровкой аудиозаписи, а компиляцией заметок официальных лиц, которые присутствовали при телефонном общении глав двух государств.

Стандартная практика для США - когда президент говорит с иностранным лидером, его слова не подвергаются аудиозаписи однако в рукописном виде фиксируются во время разговора двумя-тремя стенографистами, которых предоставляет Совет национальной безопасности, сказал в комментарии Reuters бывший сотрудник ведомства.

Читайте такжеТрамп влип в громкий скандал в США из-за Украины: что произошлоБывшая заместитель помощника министра обороны в кабинете Барака Обамы Эвелин Фаркас добавила, что подобные стенограммы на основе письменных заметок, обычно являются неполными, поскольку стенографисты не записывают слова, которые могут вызвать неоднозначную реакцию общественности в случае их публикации, а то, что записывают, де.

"Обычно стенографист делает пометки того, о чем говорит руководитель, в такой форме, чтобы не скомпрометировать своего начальника", - добавила Фаркас.

Позже Дональд Трамп заявил, что власти Украины не против его планов опубликовать стенограмму разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским, во время которого якобы может идти речь о том, что глава Белого дома давил на президента Украины.

Трамп уточнил, что стенограмма разговора будет "полностью приемлемой".

Сам Владимир Зеленский заявил, что его разговор с главой Белого дома носил "конфиденциальный" характер.

Как сообщалось ранее, издание The Washington Post опубликовало информацию о том, что во время разговора президента США Дональда Трампа с его украинскими коллегой глава Белого дома якобы давил на Зеленского с целью получить компромат на своего соперника по предстоящим выборам президента США, кандидата от демократов Джозефа Байдена. В обмен он якобы предлагал возобновить финансовую помощь со стороны Вашингтона, замороженную за несколько дней до телефонного разговора.

После нескольких дней скандала в демократической партии приняли решение инициировать процедуру импичмента президента Трампа.