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"Не означают сдачу территорий": Волкер оценил угрозу Минских соглашений для Украины

26 сентября 2019, 19:19

Чиновник призывает не демонизировать Минские соглашения.

Волкер
Курт Волкер не считает Минские соглашения "сдачей" Украины/ Reuters

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Минские соглашения для Украины не означают сдачу территорий и не несут никаких угроз.

Минские соглашения, в первую очередь, определяют, что Украина восстановит контроль над признанной миром границей с Россией, и что территория будет возвращена под ее суверенитет, рассказал Волкер в интервью изданию Гордон.

"Это критически важно: когда Минские соглашения будут реализованы, территория будет возвращена Украине. Что для этого необходимо? Обеспечение безопасности, вывод тяжелого вооружения, прекращение огня, расформирование незаконных вооруженных групп, вывод иностранных, то есть российских, вооруженных сил. Если Россия согласится на вышеперечисленное, создаст условия в сфере безопасности, то и у Украины появляются некоторые обязательства. Местные выборы, особый статус для территории, амнистия. Все это может быть достигнуто без какого-либо политического ущерба для Украины, в виде временного особого статуса", - считает Волкер.

Он добавил, что в самих Минских соглашениях проблемы нет – вопрос только в том, что Россия не хочет выполнять свои обязательства.

"Я не верю, что Минские соглашения означают сдачу территорий либо чем-то угрожают Украине. На самом деле это единственное из существующих решений, при котором Россия будет признавать, что речь идет о территории Украины. С помощью этих соглашений мы сможем начать на ней восстановление суверенитета Украины. Не думаю, что проблема в соглашениях. Проблема в принятии Россией ответственности за их выполнение. Россия подписала Минские соглашения, в результате чего у нее есть обязательства. Но она не выполняет их. Если бы было иначе, если бы у нее было желание их выполнять, мы бы увидели довольно быстрый прогресс в этом направлении", - считает Волкер.

Ранее Волкер озвучил честный и благородный план возврата Киевом Крыма и Донбасса.

Россия Минские соглашения Курт Волкер Украина
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