Волкер озвучил честный и благородный план возврата Киевом Крыма и Донбасса

Курт Волкер / Reuters

Официальный Киев способен возвратить под контроль аннексированный РФ Крым и временно оккупированные районы Донбасса − лишь в случае, если построит успешную экономику в Украине и будет неустанно работать над вступлением в Евросоюз и НАТО.

С таким заявлением выступил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью порталу Гордонюа. По его мнению, Украина не сможет вернуть оккупированные территории исключительно с помощью армии - без расцвета экономики страны.

спешная Украины, и именно такая Украина станет магнитом для возвращения своих оккупированных территорий - они захотят стать частью Украины,- подчеркнул дипломат.

Напомним, ранее Курт Волкер назвал причины, по которым Россия должна хотеть уйти с Донбасса. До этого спецпредставитель Госдепа США пояснил Владимиру Зеленскому как разговаривать с Владимиром Путиным.