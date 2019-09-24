Волкер озвучил честный и благородный план возврата Киевом Крыма и Донбасса

По мнению Курта Волкера, официальному Киеву непросто будет воплотить в жизнь вариант с возвратом Крыма и Донбасса.
Официальный Киев способен возвратить под контроль аннексированный РФ Крым и временно оккупированные районы Донбасса − лишь в случае, если построит успешную экономику в Украине и будет неустанно работать над вступлением в Евросоюз и НАТО.
С таким заявлением выступил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью порталу Гордонюа. По его мнению, Украина не сможет вернуть оккупированные территории исключительно с помощью армии - без расцвета экономики страны.
спешная Украины, и именно такая Украина станет магнитом для возвращения своих оккупированных территорий - они захотят стать частью Украины,- подчеркнул дипломат.
Напомним, ранее Курт Волкер назвал причины, по которым Россия должна хотеть уйти с Донбасса. До этого спецпредставитель Госдепа США пояснил Владимиру Зеленскому как разговаривать с Владимиром Путиным.