Волкер стремился "обелить" Зеленского перед Трампом - Bloomberg

Курт Волкер стремился "обелить" Владимира Зеленского перед Дональдом Трампом, узнали журналисты / Reuters

Находясь на посту спецпредставителя Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер стремился улучшить впечатление американского президента Дональда Трампа об украинском коллеге Владимире Зеленском.

Дипломат был одним из тех, кто выступал за телефонный разговор между Трампом и Зеленским в рамках более широких усилий Госдепартамента по организации визита в Штаты украинского лидера, сообщает Bloomberg, ссылаясь на источник.

Собеседник агентства добавил, что спецпредставитель также хотел "обелить" главу украинского государства перед адвокатом Трампа Руди Джулиани.

"…Волкер изначально стремился изменить мнение Трампа и Джулиани о том, что новоизбранный (президентом Украины - Ред.) Зеленский является ненадежным союзником", - отметил источник.

Читайте такжеВолкер встречался с сотрудником компании, где работал сын противника Трампа - СМИНапомним, газета The New York Times писала, что Курт Волкер принял решение покинуть пост спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины. Также издание выяснило, что Волкера планируют допросить в связи с расследованием относительно Дональда Трампа.