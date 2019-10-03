  1. Главная
  3. Политика

Волкер стремился "обелить" Зеленского перед Трампом - Bloomberg

3 октября 2019, 17:15

На должности спецпредставителя Госдепа США Волкер выступал за телефонный разговор между Зеленским и Трампом, выяснили журналисты.

Курт Волкер стремился обелить Владимира Зеленского перед Дональдом Трампом, узнали журналисты - Зеленский новости
Курт Волкер стремился "обелить" Владимира Зеленского перед Дональдом Трампом, узнали журналисты / Reuters

Находясь на посту спецпредставителя Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер стремился улучшить впечатление американского президента Дональда Трампа об украинском коллеге Владимире Зеленском.

Дипломат был одним из тех, кто выступал за телефонный разговор между Трампом и Зеленским в рамках более широких усилий Госдепартамента по организации визита в Штаты украинского лидера, сообщает Bloomberg, ссылаясь на источник.

Собеседник агентства добавил, что спецпредставитель также хотел "обелить" главу украинского государства перед адвокатом Трампа Руди Джулиани. 

"…Волкер изначально стремился изменить мнение Трампа и Джулиани о том, что новоизбранный (президентом Украины - Ред.) Зеленский является ненадежным союзником", - отметил источник.

Читайте такжеВолкер встречался с сотрудником компании, где работал сын противника Трампа - СМИНапомним, газета The New York Times писала, что Курт Волкер принял решение покинуть пост спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины. Также издание выяснило, что Волкера планируют допросить в связи с расследованием относительно Дональда Трампа.

Владимир Зеленский Дональд Трамп Курт Волкер Руди Джулиани
Сейчас вы просматриваете новость «Волкер стремился "обелить" Зеленского перед Трампом - Bloomberg». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

18:02
"40 страниц сатанизма": нардеп Слуги народа спалился на переписке о новом законе про столицу
17:59
"Руки тряслись": у Боярского серьезные проблемы со здоровьем
17:57
Международная ІТ-компания ESET обнаружила новый троян, ворующий криптовалюты
17:32
"Гнать сцаными тряпками": в Калмыкии потроллили на украинском языке экс-главая "ДНР" Видео
17:28
В МОН придумали, где найти деньги на зарплаты учителям
17:15
Волкер стремился "обелить" Зеленского перед Трампом - Bloomberg Видео
17:13
"Убийца отношений": экс-Nikita без белья показала грудь и вызвала фурор
17:11
Верланов: За 9 месяцев налоговые поступления увеличились на 18,6% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года
17:00
Волкер встречался с сотрудником компании, где работал сын противника Трампа - СМИ
16:57
"Поправил член": Кива прокомментировал скандал с рукоблудием в Раде Видео
16:50
Шел изгонять Путина: стали известны новые детали о шамане Габышеве Видео
16:47
Аттестовывать врачей должны не чиновники, а отраслевые медицинские ассоциации - Валерий Запорожан
16:33
Если не получится разблокировать поставки угля на Луганскую ТЭС, мы будем обсуждать вопрос цены на топливо - Оржель
16:29
Гороскоп на завтра: кому "светят" гениальные мысли, незабываемое событие и новые знакомства
16:26
Снег уже в октябре: украинцев напугали морозным прогнозом погоды Видео
16:12
"Старший vs младший": доктор Комаровский назвал главную причину большинства возможных проблем
16:07
Трамп на встрече с президентом Финляндии вульгарно распустил руки Видео
15:56
В Украине из-за налоговой политики останавливаются металлургические комбинаты
15:54
Зеленский определился с кандидатами в ЦИК, опубликован документ Видео
15:48
Владимир Зеленский написал сценарий для Танцев со звездами Видео
15:47
ЕС разработал инструкцию по визам для жителей ОРДЛО
15:27
Порошенко засветился в 12 уголовных делах ГБР: стали известны подробности Видео
15:20
У Зеленского отказались отчитываться перед Радой о переговорах с Путиным
15:00
Луценко впаяли выговор: СМИ рассказали детали Видео
14:48
Между Украиной и Донбассом: на Банковой подумывают о "стене Зеленского"
14:47
Зеленский назначил нового секретаря СНБО: что о нем известно
14:35
"Эээ ... да…": нардеп от Слуги народа оконфузился во время выступления в Раде Видео
14:33
Британия ослабила санкции против РФ из-за Марса
14:19
Астролог объяснил, почему в Украине реформы идут с огромным скрипом
14:14
"Зачем этой сороке такие часы?": Медведчук шокировал сеть аксессуаром за миллион гривен Видео
14:11
Под Киевом экс-нардеп Богословская попала в ДТП Видео
14:00
Х-Фактор 10 сезон 3 выпуск смотреть онлайн: все видео Видео
13:55
Владельца каналов 112 Украина и NewsOne допросили в СБУ Видео
13:50
Погода в Украине на 4 октября: синоптик предупредила о дождях и похолодании
13:42
Какой смысл в контрактах: в Нафтогазе ответили Путину по транзиту газа
13:41
Директора больной раком Заворотнюк наказали за ложь
13:39
Как выбрать бензопилу реклама
13:31
Интерпол отказал РФ в розыске подозреваемых в преступлениях на Донбассе Видео
13:30
Верланов готовит повышение для скандального львовского налоговика - журналист
13:25
Языковой вопрос: Венгрия пригрозила Украине новым "наказанием"
13:24
"Сверхприбыли" ГОКов-экспортеров – лишь иллюзия: отраслевики раскритиковали идею властей обложить горняков налогами в 10 раз выше, чем в РФ
13:16
"Лысый с Brazzers, которого мы заслужили": соцсети стебутся над онанирующим в Раде Кивой, лучшие мемы Фото Видео
13:11
Порошенко снова не дождались в ГБР
13:06
Маркарова объяснила, требовал ли МВФ отказаться от субсидий Видео
13:05
Джокер 2019 премьера в Киеве: сеансы, билеты, где смотреть Фото Видео
12:37
"Рукоблудство" Кивы: звезда эротических фантазий нардепа дала первый комментарий Видео
12:33
Рада приняла за основу закон о столице: о чем документ
12:20
Ольга Бузова позорно попалась на фонограмме: Видео Видео
12:08
Need for Speed в Киеве: за BMW гнались девять патрульных машин, видео задержания Видео
11:47
Как оформить субсидию онлайн: инструкция от Минсоцполитики
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять