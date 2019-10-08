Дело Байдена: Луценко рассказал о беседе с адвокатом Трампа

Юрий Луценко / Фото: УНИАН

В средствах массовой информации бурно обсуждали скандал вокруг сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера. Так, экс-глава ГПУ Юрий Луценко решил честно рассказать о деталях сотрудничества с адвокатом президента США Рудольфом Джулиани.

По словам Луценко, первое предложение от Джулиани поступило в 2017 году, и он согласился исключительно из-за "своего национального интереса".

"С моей точки зрения, единственным путем попытаться добиться общего следствия над деньгами организованной преступной группировки Януковича, огромная часть из которых, по нашим данным, находится в США", - рассказал экс-глава ГПУ в интервью Радио НВ.

При этом он заверил, что через Джулиани пытался узнать, "в какую дверь можно стучать", чтобы арестовать семь миллиардов долларов. Отмечается, что именно на такую сумму правительство беглого президента Украины Виктора Януковича разместило облигации с обязательством по выплате одному из американских хедж-фондов. В свою очередь, Джулиани интересовался вмешательством украинской стороны в американские выборы 2016 года. Также обсуждали дело компании Burisma, с которой связан сын Джо Байдена.

"Напомню, что компания Burisma была собственностью бывшего министра правительства Януковича (Николая Злочевского), который, вероятно, заставлял подчиненных выдавать лицензии в неустановленный законом способ для собственной фирмы. ...членом правления этой компании стал сначала экс-президент Польши Квасьневский, а вскоре и сын вице-президента США Хантер Байден", - рассказал Луценко.

Сообщается, что выплаты Хантеру Байдену составляли почти миллион долларов.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и США могут создать совместный следственный комитет, чтобы расследовать возможное давление на него со стороны президента США во время июльского разговора.