Дональд Трамп заявил, что продолжит давить по "делу Байдена"

Дональд Трамп / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что он не отступит от своего плана расследовать коррупционный скандал в отношении своего потенциального конкурента на президентских выборах Джо Байдена и связях его сына Хантера с украинской компанией Burisma.

"Как президент я обязан покончить с коррупцией, даже если придётся потребовать этого от иностранного государства. Это делается постоянно. Это не имеет отношения к политике или кампании против Байденов. Это имеет отношение к их коррумпированности", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Он также уточнил, что, будучи президентом Соединенных Штатов, имеет абсолютное право и даже обязанность расследовать коррупционные дела.

"И это будет включать в себя просьбу или предложение других стран помочь нам! Это не имеет ничего общего с политикой или политической кампанией против Байдена. Речь идет об их коррупции", - написал Трамп.

Напомним, ранее в сети появилась переписка дипломатов США и сотрудников админинстрации Трампа, из которой следует, что Белый дом оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского.

В конце сентября сам Зеленский опроверг информацию о том, что от него требовали начать расследование "дела Байдена", заявив, что Украина - "независимая страна, которой нельзя приказать что-то делать".