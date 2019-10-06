"Политическое животное" нашли в Лондоне: Джулиани дал Луценко погоняло

Джулиани назвал Луценко лжецом / УНИАН

Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани, который ранее рассердился на укатившего в Великобританию Юрия Луценко, в субботнем номере Нью-Йорк Таймс официально наделил бывшего генеральной прокурора Украины титулом "брехуна".

"Журналисты Нью-Йорк Таймс разыскали Луценко в Лондоне, где он якобы повышает свои знания английского языка. Луценко похвастался, что занимается политикой уже 23 года и превратился в настоящее "политическое животное" (так и сказал!) Поэтому, по словам Луценко, он сразу понял, что Джулиани хотел от него расследования дел Байдена", - рассказал в своей телеграм-канале бывший народный депутат, журналист Сергей Лещенко.

Журналист уточнил, что при этом в лондонском интервью Нью-Йорк Таймс Луценко сказал, что якобы с самого начала говорил Джулиани, что нет никаких оснований для дела против Джо Байдена или его сына.

"Иногда мэр очень мудр, но иногда он увлекается", - добавил Луценко о Джулиани, отметил Лещенко.

Так вот, по словам Лещенко, Джулиани во всеуслышание назвал Луценко "лжецом".

"Думаю, все было проще. Луценко рассчитывал, что Джулиани сможет сохранить его на должности генпрокурора, а он что-то придумает на Байдена. А раз не сохранил, то на нет и суда нет. Банальные торги "политического животного", по недоразумению севшего в кресло генпрокурора", - высказался Лещенко.

Читайте такжеСудьба Трампа: Луценко согласился дать показания в Конгрессе СШАНапомним, ранее бывший депутат Верховной Рады 8-го созыва, журналист Сергей Лещенко сообщил, что экс-руководитель Генеральной прокуратуры Украины Юрий Луценко выехал из Украины в Великобританию.

"Бывший генеральный прокурор Луценко слинял из Украины... в Британию. В самый разгар кризиса в связи с импичментом Дональду Трампу, который спровоцировали поставки дезинформации от Луценко в адрес Руди Джулиани", - написал Лещенко в своем Telegram-канале.