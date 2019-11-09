Бартер Порошенко: люди Джулиани сделали экс-президенту Украины выгодное предложение

Люди Джулиани сделали Порошенко выгодное предложение / president.gov.ua

Коллеги адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани, против которого начали уголовное расследование, просили бывшего украинского гаранта Петра Порошенко открыть расследование в отношении Хантера Байдена.

По информации, в обмен на расследование партнеры Джулиани обещали предоставить Порошенко возможность совершить визит в Белый дом, в чем проводивший предвыборную кампанию украинский лидер был заинтересован.

Издание подчеркнуло, что Порошенко намеревался дать крупное интервью американским СМИ, чтобы объявить, в том числе о начале расследования, передает The Wall Street Journal.

Напомним, ранее личный адвокат президента США Руди Джулиани опубликовал доказательства возможного сговора между украинскими чиновниками и штабом предвыборной кампании Хиллари Клинтон в 2016 году.

В Twitter Джулиани обнародовал электронную переписку от 3 мая 2016 года между представителями Национального комитета Демократической партии США - Али Калупа (консультант DNC) и Луисом Миранда (директором по коммуникациям DNC). В переписке они обсуждают делегацию из 68 украинских журналистов-расследователей, которые приехали в США на форум Open World Society. Один из представителей DNC сообщил, что познакомил журналистов с Майклом Исикоффим, вероятно, в деле Пола Манафорта, который на то время глава предвыборного штаба Дональда Трампа.

Читайте такжеАрестованные в США сообщники Джулиани готовили его встречу с Зеленским – СМИТакже ранее сообщалось, Петр Порошенко пытался купить благосклонность Трампа, покупая у Штатов уголь и локомотивы. Покупал он их по самым высоким ценам в мире, но Порошенко это вряд ли смущало, ведь закупки шли за счет госбюджета Украины.

Кроме того, американская Westinghouse Electric Company стала поставлять Украине ядерное топливо вместо России. Чтобы наладить добрые отношения с Трампом, Порошенко встречался с Рудольфом Джулиани и Полом Манафортом, замораживал потенциально вредные уголовные дела и говорил на приятные для Трампа темы, пишет New York Times.