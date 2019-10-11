Вмешательство Украины в выборы США: Джулиани "слил" в Сеть вероятное доказательство

Рудольф Джулиани получил переписку между представителями Национального комитета Демократической партии США из открытой базы Wikileaks.
Личный адвокат президента США Рудольф Джулиани, который ранее назвал экс-генпрокурора Украины Юрия Луценко "лжецом", опубликовал доказательства возможного сговора между украинскими чиновниками и штабом предвыборной кампании Хиллари Клинтон в 2016 году.
В Twitter Джулиани обнародовал электронную переписку от 3 мая 2016 года между представителями Национального комитета Демократической партии США - Али Калупа (консультант DNC) и Луисом Миранда (директором по коммуникациям DNC). В переписке они обсуждают делегацию из 68 украинских журналистов-расследователей, которые приехали в США на форум Open World Society. Один из представителей DNC сообщил, что познакомил журналистов с Майклом Исикоффим, вероятно, в деле Пола Манафорта, который на то время глава предвыборного штаба Дональда Трампа.
Джулиани получил эту переписку из открытой базы Wikileaks, документы, из которой были получены благодаря кибератаке на серверы Демократической партии США.
Читайте также"Где отчет?": старик Джулиани рассердился на укатившего в Великобританию ЛуценкоНапомним, ранее адвокат президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Руди Джулиани опубликовал смс-сообщение от специального представителя американского Государственного департамента по вопросам Украины Курта Волкера.