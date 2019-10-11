Вмешательство Украины в выборы США: Джулиани "слил" в Сеть вероятное доказательство

Рудольф Джулиани / Reuters

Личный адвокат президента США Рудольф Джулиани, который ранее назвал экс-генпрокурора Украины Юрия Луценко "лжецом", опубликовал доказательства возможного сговора между украинскими чиновниками и штабом предвыборной кампании Хиллари Клинтон в 2016 году.

В Twitter Джулиани обнародовал электронную переписку от 3 мая 2016 года между представителями Национального комитета Демократической партии США - Али Калупа (консультант DNC) и Луисом Миранда (директором по коммуникациям DNC). В переписке они обсуждают делегацию из 68 украинских журналистов-расследователей, которые приехали в США на форум Open World Society. Один из представителей DNC сообщил, что познакомил журналистов с Майклом Исикоффим, вероятно, в деле Пола Манафорта, который на то время глава предвыборного штаба Дональда Трампа.

Фото twitter.com/RudyGiuliani

Джулиани получил эту переписку из открытой базы Wikileaks, документы, из которой были получены благодаря кибератаке на серверы Демократической партии США.

Читайте также"Где отчет?": старик Джулиани рассердился на укатившего в Великобританию ЛуценкоНапомним, ранее адвокат президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Руди Джулиани опубликовал смс-сообщение от специального представителя американского Государственного департамента по вопросам Украины Курта Волкера.