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Может повторить судьбу Манафорта: против Джулиани начали уголовное расследование

12 октября 2019, 07:52

75-летний Джулиани может стать обвиняемым за нарушение того же закона, по которому Пол Манафорт отправился в тюрьму.

Рудольф Джулиани
Против Джулиани начали уголовное расследование / Reuters

Против Руди Джулиани, личного адвоката президента Дональда Трампа, начато уголовное расследование в США из-за его украинской активности.

Дело ведет та же прокуратура на Манхэттене, где он тридцать лет назад работал руководителем, пишет Нью-Йорк Таймс, сообщил в своем телеграм-канале бывший нардеп Сергей Лещенко.

Таким образом, 75-летний Джулиани может стать обвиняемым за нарушение того же закона, по которому Пол Манафорт отправился в тюрьму - он не регистрировался в Минюсте как лоббист иностранных лиц, в данном случае - украинских.

Напомним, ранее личный адвокат президента США Руди Джулиани опубликовал доказательства возможного сговора между украинскими чиновниками и штабом предвыборной кампании Хиллари Клинтон в 2016 году.

В Twitter Джулиани обнародовал электронную переписку от 3 мая 2016 года между представителями Национального комитета Демократической партии США - Али Калупа (консультант DNC) и Луисом Миранда (директором по коммуникациям DNC). В переписке они обсуждают делегацию из 68 украинских журналистов-расследователей, которые приехали в США на форум Open World Society. Один из представителей DNC сообщил, что познакомил журналистов с Майклом Исикоффим, вероятно, в деле Пола Манафорта, который на то время глава предвыборного штаба Дональда Трампа.

Читайте также"Политическое животное" нашли в Лондоне: Джулиани дал Луценко погонялоТакже ранее Руди Джулиани возмутился заявлениями бывшего генерального прокурора Украины Юрия Луценко, что "Хантер Байден не нарушал законов Украины".

Отметим, в комментарии The Washington Post Луценко заявил, что с точки зрения украинского законодательства Ханетер Байден, сын бывшего вице-президента США. Джо Байдена, ничего не нарушал.

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