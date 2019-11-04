New York Times раскрыло, как Порошенко умасливал Трампа за счет бюджета / president.gov.ua

Из-за подковерных игр с нынешним президентом Украины американскому лидеру светит импичмент. Но еще до скандала с телефонным разговором с Зеленским – Трамп замарался не совсем чистыми совместными делами с предыдущим главой Украины Петром Порошенко.

Как пишет авторитетное американское издание New York Times, Порошенко пытался купить благосклонность Трампа, покупая у Штатов уголь и локомотивы. Покупал он их по самым высоким ценам в мире, но Порошенко это вряд ли смущало, ведь закупки шли за счет госбюджета Украины.

Кроме того, американская Westinghouse Electric Company стала поставлять Украине ядерное топливо вместо России.

Читайте такжеСтенограмма разговора Трампа и Зеленского: всплыли новые скандальные подробностиЧтобы наладить добрые отношения с Трампом, Порошенко встречался с Рудольфом Джулиани и Полом Манафортом, замораживал потенциально вредные уголовные дела и говорил на приятные для Трампа темы, пишет издание.

"Порошенко, пытаясь снискать благосклонность США на фоне войны с российскими силами… помог заложить зерно скандальной телефонной беседы, которая состоялась в июле. Во время нее Трамп потребовал от нового лидера Украины Владимира Зеленского qui pro quo – политическую услугу. И этот запрос стал причиной для процедуры импичмента, когда конгрессмены пытаются установить, не манипулировал ли Трамп ради личной выгоды американской политикой в отношении Украины", – пишет издание.

Стоит отметить, что усилия Порошенко дали свои плоды – в виде продажи для украинской армии американских ракет Javelin. И случилось это сразу после того, как тогдашний генпрокурор Юрий Луценко начал замораживать дела, связанные с расследованием Роберта Мюллера относительно российского вмешательства в выборы США.

Пока нет никаких доказательств того, что продажа ракет Javelin для Украины состоялся на основе "обмена услугами". Но следователи Конгресса хотят знать, какие политические факторы повлияли на действия Трампа.

А тем временем следователи проверяют два года контактов Трампа с Порошенко. А команда Зеленского – тайные каналы коммуникации между украинскими и американскими чиновниками из обеих партий по 2017 год.

Как известно, американское издание The Washington Post опубликовало материал, в котором со ссылкой на источник утверждается, что Трамп дал одному из своих коллег-президентов несколько обещаний, которые являются противозаконными. При этом в разговоре президентов якобы затрагивалась Украина.

Сам Трамп уже не раз отвергал обвинения в давлении на Зеленского. Президент США заявил о фабрикации истории вокруг его разговора с Зеленским.

Напомним, на сайте Белого дома была опубликована стенограмма телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, который состоялся 25 июля и стал поводом для начала процедуры импичмента главы США. Главред сделал полный перевод документа.

Спикер Палаты представителей Конгресса Ненси Пелоси заявила, что стенограмма разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского подтверждает необходимость запущенной накануне процедуры импичмента.