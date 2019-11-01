В Белом доме рассказали, готовы ли к импичменту Трампу

Белый дом / Reuters

В Белом доме вполне всерьез готовятся к тому, что Дональд Трамп может покинуть пост президента США до окончания срока своих полномочий.

Соответствующее заявление секретаря пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм цитирует портал The Hill.

По ее словам, президент Трамп не виновен в том, что ему вменяет оппозиция в Конгрессе.

"Этот телефонный звонок с иностранным лидером (президентом Украины Владимиром Зеленским — Главред) был обычным", — добавила Гришэм.

Кроме того, спикер Белого дома подтвердила намерение главы Палаты представителей Когресса Нэнси Пелоси организовать голосование Демократической партии за импичмент Трампа.

Напомним, ранее в парламенте США разогнали процедуруе импичмента Дональда Трампа. Он назвал такую ситуацию "величайшей охотой на ведьм в американской истории".