В Белом доме рассказали, готовы ли к импичменту Трампу

Информацию по поводу импичмента Дональда Трампа озвучил спикер Белого дома Стефани Гришэм.
В Белом доме вполне всерьез готовятся к тому, что Дональд Трамп может покинуть пост президента США до окончания срока своих полномочий.
Соответствующее заявление секретаря пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм цитирует портал The Hill.
По ее словам, президент Трамп не виновен в том, что ему вменяет оппозиция в Конгрессе.
"Этот телефонный звонок с иностранным лидером (президентом Украины Владимиром Зеленским — Главред) был обычным", — добавила Гришэм.
Кроме того, спикер Белого дома подтвердила намерение главы Палаты представителей Когресса Нэнси Пелоси организовать голосование Демократической партии за импичмент Трампа.
Напомним, ранее в парламенте США разогнали процедуруе импичмента Дональда Трампа. Он назвал такую ситуацию "величайшей охотой на ведьм в американской истории".