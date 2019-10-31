В парламента США разогнали импичмент Трампа. Он ответил

Здание Конгресса США / Facebook

В четверг, 31 октября, Палата представителей в Конгрессе США приняла резолюцию, формализующий процедуру импичмента президента Дональда Трампа.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты телеканала CNN. За такое решение проголосовало 232 депутата, против — 186. Также сообщается, что против резолюции проголосовали все представители Республиканской партии США и двое — от Демократической.

Соответственно, теперь расследование действий президента продолжатся согласно принятым в резолюции пунктам.

Сам предент Трамп сразу после этого на своей странице в Twitter написал о "крупнейшей в истории США охоте на ведьм".

Напомним, ранее первый чиновник из состава Белого дома дал показания в Конгрессе по поводу разговора между президентом Дональдом Трампом и президентом Владимиром Зеленским, каковой и стал причиной запуска процедуры импичмента главы Белого дома.