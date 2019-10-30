Импичмент Трампа: первый чиновник Белого дома дал показания в Конгрессе

В деле об импичменте Трампа дал показания свидетель разговора с Зеленским Александр Виндман / скриншот

Директор по вопросам Европы Совета национальной безопасности США Александр Виндман дал показания в Конгрессе относительно разговора, который состоялся в июле между президентами США и Украины и стал причиной скандала и начала процедуры импичмента Дональда Трампа.

Как известно, главу Белого дома обвиняют в том, что он склонял своего украинского коллегу открыть дело в отношении сына своего возможного конкурента на выборах-2020 Джо Байдена. Виндман стал первым из чиновников администрации Трампа, который свидетельствовал перед Конгрессом. Слушания состоялись за закрытой дверью.

В частности, Виндман заявил, что все присутствующие при разговоре президентов четко поняли, о чем просил Трамп Зеленского, передает Голос Америки. По его словам, тезис о расследовании относительно Джо и Хантера Байденов был озвучен еще во время встречи с украинцами 10 июля в Белом доме.

Читайте такжеБайден публично открестился от скандала с сыном и Burisma в Украине"Мне не казалось должным требовать, чтобы иностранное правительство расследовало американского гражданина, и я волновался о возможных последствиях для поддержки Украины со стороны США", - прокомментировал Виндман разговор Трампа и Байдена.

Чиновник добавил: "Я понял, если Украина таки начнет расследование касательно Байдена и Burisma, это, скорее всего, расценят как игру в пользу одной партии, и Украина, безусловно, потеряет двухпартийную поддержку, которую она до сих пор имеет. Это все бы негативно повлияло бы на национальную безопасность США".

Стоит отметить, что Александр Виндман родился в Украине. В связи с этим некоторые республиканцы упрекают его в лояльности к Киеву, не исключают даже шпионаж. Впрочем, эти тезисы критикуют как демократы, так и республиканцы в связи с тем, что Виндман служил в Ираке и получил награду Пурпурное сердце.

Напомним, на днях 73-летний президент США Дональд Трамп в очередной раз прокомментировал ситуацию с импичментом, которым ему угрожают, и, случайно назвал Владимира Зеленского президентом России.

Как сообщал Главред, исполняющий обязанности начальника штаба Белого дома Мик Малвани признался, что президент США Дональд Трамп действительно заморозил почти 400 млн долларов помощи для Украины отчасти для того, чтобы оказать давление с целью расследования действий демократов.

Как известно, в расследовании дела об импичменте президента США Дональда Трампа уже давали показания экс-спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, бывший посол США в Украине Мари Йованович, заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент, посол США в Европейском Союзе Гордон Сондленд, временно поверенный США в Украине Уильям Тейлор.