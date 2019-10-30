  1. Главная
  3. Мир

Импичмент Трампа: первый чиновник Белого дома дал показания в Конгрессе

30 октября 2019, 07:07

Намеки Трампа Зеленскому были понятны всем, кто присутствовал при разговоре, заявил Александр Виндман.

Виндман
В деле об импичменте Трампа дал показания свидетель разговора с Зеленским Александр Виндман / скриншот

Директор по вопросам Европы Совета национальной безопасности США Александр Виндман дал показания в Конгрессе относительно разговора, который состоялся в июле между президентами США и Украины и стал причиной скандала и начала процедуры импичмента Дональда Трампа

Как известно, главу Белого дома обвиняют в том, что он склонял своего украинского коллегу открыть дело в отношении сына своего возможного конкурента на выборах-2020 Джо Байдена. Виндман стал первым из чиновников администрации Трампа, который свидетельствовал перед Конгрессом. Слушания состоялись за закрытой дверью.

В частности, Виндман заявил, что все присутствующие при разговоре президентов четко поняли, о чем просил Трамп Зеленского, передает Голос Америки. По его словам, тезис о расследовании относительно Джо и Хантера Байденов был озвучен еще во время встречи с украинцами 10 июля в Белом доме.

Читайте такжеБайден публично открестился от скандала с сыном и Burisma в Украине"Мне не казалось должным требовать, чтобы иностранное правительство расследовало американского гражданина, и я волновался о возможных последствиях для поддержки Украины со стороны США", - прокомментировал Виндман разговор Трампа и Байдена.

Чиновник добавил: "Я понял, если Украина таки начнет расследование касательно Байдена и Burisma, это, скорее всего, расценят как игру в пользу одной партии, и Украина, безусловно, потеряет двухпартийную поддержку, которую она до сих пор имеет. Это все бы негативно повлияло бы на национальную безопасность США". 

Стоит отметить, что Александр Виндман родился в Украине. В связи с этим некоторые республиканцы упрекают его в лояльности к Киеву, не исключают даже шпионаж. Впрочем, эти тезисы критикуют как демократы, так и республиканцы в связи с тем, что Виндман служил в Ираке и получил награду Пурпурное сердце. 

Напомним, на днях 73-летний президент США Дональд Трамп в очередной раз прокомментировал ситуацию с импичментом, которым ему угрожают, и, случайно назвал Владимира Зеленского президентом России.

Как сообщал Главред, исполняющий обязанности начальника штаба Белого дома Мик Малвани признался, что президент США Дональд Трамп действительно заморозил почти 400 млн долларов помощи для Украины отчасти для того, чтобы оказать давление с целью расследования действий демократов.  

Как известно, в расследовании дела об импичменте президента США Дональда Трампа уже давали показания экс-спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, бывший посол США в Украине Мари Йованович, заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент, посол США в Европейском Союзе Гордон Сондленд, временно поверенный США в Украине Уильям Тейлор.

США Конгресс США импичмент Дональд Трамп Джо Байден новости США
Сейчас вы просматриваете новость «Импичмент Трампа: первый чиновник Белого дома дал показания в Конгрессе». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

07:20
Украине по Донбассу нельзя пересекать две "красные линии" - эксперт
07:07
Импичмент Трампа: первый чиновник Белого дома дал показания в Конгрессе Видео
06:59
Европа и Газпром загнали Украину в угол мнение
06:42
Подставы, предательства, пакости: названы неудачники ноября 2019 среди знаков Зодиака
06:16
"Остальное сам доделает": в Харькове ремонтники креативно положили асфальт
05:55
"Цензуры ноль": Maruv без трусов взбудоражила горячими танцами Видео
05:52
Окрашивание волос балаяж для блондинок: самые модные оттенки 2019 - 32 фото Фото Видео
05:29
С днем тренера: красивые слова благодарности и открытки к празднику Фото
05:04
Морозы, снег и гололед: синоптик рассказал о суровой погоде в ноябре
04:33
Модный лунный маникюр – руффиан, лунный френч и треугольники на ногтях - 45 фото Фото
04:01
"Фикция": у Зеленского сделали признание по "формуле Штайнмайера"
03:15
Как в порно: в США зрелая женщина занималась сексом с одноклассниками дочери
02:26
Врач предупредила о смертельной опасности утреннего кофе натощак
01:53
"Пошленько, киска хочет ласки": Дорофеева взбудоражила откровенным фото
01:37
Не только одно, а многое: мужчины рассказали, какой секс им нужен с женщинами
00:54
Карт-бланш для Авакова: Богдан рассказал о судьбе главы МВС
00:19
30 октября – какой сегодня праздник: поздравления в День тренера и что делать на Осию
29 октября, вторник
23:57
В Раде создали межфракционное объединение "Новый Киев", его возглавил Ткаченко
23:44
Отвод войск в Золотом приблизил встречу с Путиным, Меркель и Макроном - Зеленский
23:04
Золото ИГИЛ: в пустыне нашли сокровища террористов на 25 миллионов долларов
22:41
"Реальный прогресс": в МИД Германии отреагировали на отвод войск в Золотом
22:15
"Козел общипаный, иди работай": в Сети возмущены угрозой Яроша поднять восстание
22:00
Модный золотой маникюр – красный с золотом, нюдовый и золотой френч - 29 фото Фото
21:59
Гороскоп на 30 октября 2019 всех знаков Зодиака: кому грозят моральные удары
21:37
НВО отменил приквел Игры Престолов с Наоми Уоттс
21:32
Реинтеграция Донбасса: Зеленский сообщил о запуске специального фонда
21:30
Сериал СидОренки-СидорЕнки 3 и 4 серия смотреть онлайн 29-10-2019 Видео
21:29
Политолог указал на "прокол" Зеленского насчет России
21:26
Анастасия Заворотнюк лечится за границей: что откопали журналисты
20:53
Взрыв в Днепре: в полиции раскрыли возможную причину пожара на заводе Фото Видео
20:22
По Льду: Jah Khalib и Maruv в дуете произвели фурор новой песней
20:09
Как привлечь деньги в свою жизнь: нашелся способ Ванги с помощью простой специи Видео
20:06
"Безопаснее сидеть на нарах": "наболтавшая лишнего" депутат Федина пожаловалась на угрозы - видео Видео
20:00
Французский боб с челкой – удачная женская стрижка 2019 для любого возраста - 29 фото Фото Видео
19:46
"Отвода войск нет": в СЦКК объяснили происходящее в Золотом
19:30
"ВСУ вернутся на свои позиции": в штабе ООС сделали важное заявление об отводе войск в Золотом Видео
19:08
Глава Луганской ОГА рассказал о будущем Золотого после разведения войск Видео
18:41
Бомбезные классические сырники: рецепт простой с фото пошагово Фото
18:33
Не раздавал билеты: Юзик из "квартала" объяснил свое поведение в Раде Видео
18:08
Как квартира в Киеве: нардеп засветил в Раде дорогущий аксессуар
18:02
Копов хватает: Аваков рассказал об отводе войск у Золотого
17:57
В Венгрии автобус с украинцам угодил в жутчайшее ДТП: опубликованы фото
17:41
В шести районах Киева ограничат движение из-за генсека НАТО
17:29
В Киеве утром закроют одну из станций метро в центре: кому не повезет
17:22
В Минске согласовали отвод войск в Петровском: у Кучмы рассказали об итогах ТКГ Видео
17:05
Присоединиться к семье: Зеленский сделал неоднозначное заявление по ЕС
17:05
Только поединок: WBC принял резонансное решение по Усику в супертяжелом весе
16:57
"С*ки, дармоеды, деньги рекой": добровольцы сделали грозное заявление об отводе войск у Золотого - видео Видео
16:55
"Прилично фонило": установлен источник радиации в Киеве Фото Видео
16:35
Арахамия рассказал, зачем фракции Слуга народа адвокат
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять