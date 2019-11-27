"Приглашение на казнь": Конгресс вызвал Трампа на слушания по делу об импичменте

Сага об импичмента Дональда Трампа только разворачивается в полную ширь.
Американского президента Дональда Трампа вызвали в Палату представителей Конгресса для дачи показаний в ходе расследования как части процедуры импичмента.
Соответствующее сообщение было опубликовано на интернет-портале юридического комитета учреждения.
"Комитет ожидает вашего участия в рассмотрении в рамках процедуры импичмента по мере того, как комитет выполняет свои конституционные обязанности", — говорится в тексте.
Также известно, что слушания с участием Трампа запланированы на среду, 4 декабря.
Как сообщает ВВС, глава комитета Джеролд Надлер напомнил президенту США - правила расследования импичмента позволяют главе Белого дома присутствовать на слушаниях, а его адвокату - допрашивать свидетелей.
Напомним, ранее Лев Парнас - партнер Рудольфа Джулиани (адвоката президента Дональда Трампа и экс-мэра Нью-Йорка) отдал конгрессменам записи, касающиеся скандала с Украиной.