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"Приглашение на казнь": Конгресс вызвал Трампа на слушания по делу об импичменте

27 ноября 2019, 09:34

Сага об импичмента Дональда Трампа только разворачивается в полную ширь.

Трамп
Дональд Трамп / УНИАН

Американского президента Дональда Трампа вызвали в Палату представителей Конгресса для дачи показаний в ходе расследования как части процедуры импичмента.

Соответствующее сообщение было опубликовано на интернет-портале юридического комитета учреждения.

"Комитет ожидает вашего участия в рассмотрении в рамках процедуры импичмента по мере того, как комитет выполняет свои конституционные обязанности", — говорится в тексте.

Также известно, что слушания с участием Трампа запланированы на среду, 4 декабря.

Как сообщает ВВС, глава комитета Джеролд Надлер напомнил президенту США -  правила расследования импичмента позволяют главе Белого дома присутствовать на слушаниях, а его адвокату - допрашивать  свидетелей.

Напомним, ранее Лев Парнас - партнер Рудольфа Джулиани (адвоката президента Дональда Трампа и экс-мэра Нью-Йорка) отдал конгрессменам записи, касающиеся скандала с Украиной.

США Конгресс импичмент Дональд Трамп
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