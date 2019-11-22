Трамп: Украину люблю, но денег не дам. А вот ЕС им помочь должна / Фото Reuters

Американский лидер Дональд Трамп в эфире Fox News признался в любви украинскому народу – но тут же обвинил страну в коррумпированности.

"Будем ли мы посылать огромные деньги в страну, а они коррумпированы, и крадут деньги, и это переходит на все счета в банке? … Надо убедиться, что деньги (которые Вашингтон выделяет Киеву — ред.) будут потрачены должным образом", — пожаловался Трамп.

Украина, по его словам, занимает в мире третье место по коррупции. При этом глав США ничего плохого не видит в призывах к Киеву эту коррупцию искоренять. Ведь должны же США быть уверены, что выделяемая ими помощь пойдет по назначению.

Читайте такжеУкраинский скандал в США: Киев мог знать о задержке военной помощи еще в июле"Я люблю украинский народ", — добавил Трамп при этом.

В то же время президент США уверен, что страны ЕС должны помогать Украине активнее. В конце концов, они от прозападного курса Киева выиграли больше, чем Вашингтон, считает Трамп.

Ранее дипломат США рассказал о "настоящем" отношении Трампа: "Наср… на Украину". Дэвид Холмс дал показания в Конгрессе по вопросу давления на Украину.

Напомним, советник президента Украины озвучил сроки нового рандеву Зеленского и Трампа. Вполне вероятно, что до Нового года лидеры Украины и США опять встретятся.

Как сообщалось, 4 ноября Трамп во время общения с журналистами заявил, что хотел бы, чтобы президент Украины Владимир Зеленский посетил Вашингтон. При этом стало известно, что глава Белого дома надеется, что его украинский коллега примет приглашение.