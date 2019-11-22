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Трамп: Украину люблю, но денег не дам. А вот ЕС им помочь должна

22 ноября 2019, 20:30

Украина, по словам президента США, занимает в мире третье место по коррупции.

Трамп: Украину люблю, но денег не дам. А вот ЕС им помочь должна
Трамп: Украину люблю, но денег не дам. А вот ЕС им помочь должна / Фото Reuters

Американский лидер Дональд Трамп в эфире Fox News признался в любви украинскому народу – но тут же обвинил страну в коррумпированности.

"Будем ли мы посылать огромные деньги в страну, а они коррумпированы, и крадут деньги, и это переходит на все счета в банке? … Надо убедиться, что деньги (которые Вашингтон выделяет Киеву — ред.) будут потрачены должным образом", — пожаловался Трамп.

Украина, по его словам, занимает в мире третье место по коррупции. При этом глав США ничего плохого не видит в призывах к Киеву эту коррупцию искоренять. Ведь должны же США быть уверены, что выделяемая ими помощь пойдет по назначению.

Читайте такжеУкраинский скандал в США: Киев мог знать о задержке военной помощи еще в июле"Я люблю украинский народ", — добавил Трамп при этом.

В то же время президент США уверен, что страны ЕС должны помогать Украине активнее. В конце концов, они от прозападного курса Киева выиграли больше, чем Вашингтон, считает Трамп.

Ранее дипломат США рассказал о "настоящем" отношении Трампа: "Наср… на Украину". Дэвид Холмс дал показания в Конгрессе по вопросу давления на Украину.

Напомним, советник президента Украины озвучил сроки нового рандеву Зеленского и Трампа. Вполне вероятно, что до Нового года лидеры Украины и США опять встретятся.

Как сообщалось, 4 ноября Трамп во время общения с журналистами заявил, что хотел бы, чтобы президент Украины Владимир Зеленский посетил Вашингтон. При этом стало известно, что глава Белого дома надеется, что его украинский коллега примет приглашение.

США коррупция Дональд Трамп Украина
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