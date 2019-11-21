"Наср… на Украину": дипломат США рассказал о "настоящем" отношении Трампа

Дональд Трамп / Reuters

Сотрудник посольства США в Киеве Дэвид Холмс рассказал о настоящем отношении американского президента Дональда Трампа. По его словам, Киев интересует лидера США только в контексте возможного расследования в отношении Джо Байдена.

"Я спросил посла Сондленда о его мнении на счет взглядов Трампа на Украину. Конкретно я спросил Сондленда, правда ли, что президенту наср… на Украину. Посол согласился, что президенту наср… на Украину", - цитирует Лига дипломата.

При этом собеседник Холмса заявил, что "президента интересуют только серьезные дела".

"Я отметил, что в Украине как раз происходят серьезные дела, как, например, война с Россией. Посол ответил, что он имел в виду серьезные дела, которые были бы на пользу президенту, в частности такие, как расследование против Байдена", - подчеркнул американский дипломат.

Напомним, что в декабре прошлого года президент США Дональд Трамп встречался с клиентами своего адвоката Рудольфа Джулиани - Львом Парнасом и Игорем Фруманом.