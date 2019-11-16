Трамп через людей Джулиани подталкивал Киев расследовать дело Байденов – CNN

Рудольф Джулиани / Скриншот/Foxnews

В декабре 2018 года прошлого года президент США Дональд Трамп встречался с клиентами своего адвоката Рудольфа Джулиани - Львом Парнасом и Игорем Фруманом.

Американский президент изучал возможность поручить им задачу побудить украинские власти расследовать деятельность бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, передает телеканал CNN со ссылкой на свои источники.

Встреча Трампа с Парнасом и Фруманом состоялась в Белом доме во время празднования Хануки. По данным источников, бизнесмены в какой-то момент оставили остальных гостей, чтобы встретиться с Трампом и Джулиани.

Читайте также"Грязь на Байдена": Джулиани пробивал визу в США экс-генпрокурору Шокину – СМИЗатем Парнас якобы заявлял своим доверенным лицам, что Трамп поручил ему "секретную миссию" - убедить Киев начать расследование в отношении Джо и Хантера Байденов. По словам Парнаса, Джулиани должен был передавать указания президента, а он, владеющий бегло русским языком, и Фруман, имеющий множество деловых контактов в Украине, непосредственно действовать на месте событий.

В свою очередь юридический представитель Джулиани Роберт Костелло опроверг факт разговора, указав, что речь шла только об обмене рукопожатиями и о совместном фотографировании с участием Парнаса и Фрумана.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Парнас и Фруман готовили встречу Джулиани с Владимиром Зеленским.